Vídeo de Samu Lino em treino da Seleção Brasileira assusta torcedores do Flamengo: ‘Devolvam agora’

Convocado para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Samuel Lino, do Flamengo, se apresentou à Seleção Brasileira nesta segunda-feira (1º). A equipe se prepara para encarar o chilenos, nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã.

Durante a preparação para o confronto, um vídeo envolvendo o atacante rubro-negro repercutiu nas redes sociais. Enquanto participava de um roda de bobinho com os demais jogadores, Samuel Lino acabou sendo tocado pelo volante Casemiro e quase se desequilibrou.

O lance chamou a atenção nas redes sociais, em especial dos rubro-negros. Traumatizados com a lesão sofrida pelo atacante Pedro durante um treino da Seleção Brasileira, em agosto do ano passado, os torcedores se manifestaram sobre a situação envolvendo Samuel Lino. Confira abaixo.

Como mostram as imagens, Samuel Lino segue focado na preparação para o jogo contra o Chile, nesta quinta-feira (4). Na próxima semana, a Seleção Brasileira viaja até El Alto, onde encara a Bolívia, às 20h30. As partidas marcam o encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Veja provável escalação da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira deverá ter um quarteto ofensivo para encarar o Chile nesta quinta-feira (4), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. E a tendência é que o mais agudo dos atacantes seja João Pedro, do Chelsea, que vive grande fase e tem bom histórico no mais tradicional dos estádios brasileiros.

A definição da equipe ficará para o treino desta quarta-feira pela manhã, o último antes do jogo com os chilenos, mas o primeiro esboço de time aconteceu na atividade desta terça na Granja Comary, em Teresópolis.

Assim, uma escalação que foi testada nesta terça-feira teve Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Gabriel Magalhães e Raphinha não participaram do treino de segunda-feira, mas devem ser os titulares pelo momento que vivem. O defensor do Arsenal, inclusive, conversou a sós com Ancelotti e com o auxiliar-técnico Paul Clement durante a parte do treino que foi aberta à imprensa.