Ana Thaís agita torcedores do Flamengo durante sorteio da Copa: 'Colossal'

Ana Thaís acompanhou o sorteio da Copa do Mundo, na tarde desta sexta-feira (5), e agitou muitos torcedores do Flamengo com um comentário. A jornalista usou uma frase popularizada pelo Rubro-Negro durante a transmissão.

continua após a publicidade

Antes dos grupos serem definidos, os comentaristas avaliavam a possibilidade do Brasil enfrentar a Croácia. Para citar um tom de 'vingança' em um possível reencontro, Ana Thaís usou uma frase popularizada pelo Flamengo.

➡️Luis Roberto e Júnior discordam sobre grupo do Brasil na Copa do Mundo: 'Não temos'

➡️Reação de Carlo Ancelotti com adversário do Brasil na Copa viraliza: 'Diz tudo'

continua após a publicidade

- A Croácia tá com uma dívida muito longa com o Brasil. E como a gente aprendeu esse ano que ninguém morre devendo ninguém, a Croácia vai pagar a gente - citou Ana Thaís em referência ao Flamengo.

Nas redes sociais, o momento rapidamente viralizou e enlouqueceu muitos torcedores do Flamengo. Veja abaixo:

Varela, Jorginho, Léo Pereira e Viña deixando o aeroporto para a festa do título da Libertadores do Flamengo (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

Veja repercussão dos torcedores do Flamengo

Frase se popularizou pela final da Libertadores

A frase utilizada por Ana Thaís Matos se popularizou na torcida do Flamengo antes na final da Libertadores contra o Palmeiras. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da América.

continua após a publicidade

A referência é a final da Libertadores de 2021, no Uruguai, também entre Palmeiras e Flamengo. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1 com gol de Deyverson na prorrogação. Por isso, os torcedores rubro-negros começaram a usar a frase em tom de "vingança".

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Depois do título, o próprio Flamengo começou a usar a frase nas redes sociais oficiais do clube. Alguns jogadores utilizaram a frase inclusive na camisa da comemoração de campeão da Libertadores 2025.