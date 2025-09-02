Flamengo recusa proposta de mais de R$ 110 milhões por Pedro

O Flamengo recusou uma proposya do Al Rayyan, do Catar, por Pedro. A oferta, oficializada nos últimos dias de agosto, era de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões). Atualmente, a diretoria rubro-negra não pretende negociar o camisa 9, que vive grande fase pelo time carioca.

continua após a publicidade

A oferta catari chegou ao Flamengo por meio dos empresários de Pedro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Após momento turbulento por conta de uma exposição causada por membro da diretoria do Flamengo, Pedro deu a volta por cima e retomou o bom momento com a camisa rubro-negra. Aliás, desde que voltou a ser relacionado pelo técnico Filipe Luís, o atacante é o jogador do Brasileirão com mais gols marcados, com sete tentos em 10 partidas (sete como titular). Além disso, ele também deu uma assistência nessse período e teve 83% de conversão de chances.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro em comemoração de gol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A última grande atuação de Pedro foi na goleada do Flamengo por 8 a 0 diante do Vitória. O camisa 9 balançou a rede três vezes. Poderia, inclusive, marcar mais um, mas optou por dar a bola para Bruno Henrique cobrar pênalti.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real