Data-Fifa dá fôlego ao Flamengo: elenco rubro-negro terá descanso após sequência pesada

A Data-Fifa de setembro será determinante para o Flamengo se preparar para a reta final da temporada. Afinal, sem jogos, os jogadores poderão se recuperar da sequência pesada de jogos nas últimas semanas. Após o empate com o Grêmio neste domingo (31), pelo Brasileirão, no Maracanã, a comissão técnica de Filipe Luís deu quatro dias de folga para os atletas.

continua após a publicidade

Esse período será importante para os jogadores mais desgastados, como a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Em alguns jogos, inclusive, foi cogitada a possibilidade de um dos defensores serem poupados, o que não aconteceu.

Além disso, nomes como De La Cruz, por exemplo, que pediu para ser substituído neste domingo por cansaço, também poderão utilizar desse período para se recuperar.

continua após a publicidade

Jogadores no departamento médico do Flamengo

A semana sem jogos também será de extrema importância para jogadores que estão no departamento médico. Atualmente, três atletas estão seguindo tratamento de recuperação: Jorginho (desconforto na coxa esquerda), Alex Sandro (edema na panturrilha esquerda) e Erick Pulgar (se recupera de cirurgia no pé direito).

Jorginho em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo terá ausências no período da Data-Fifa

A próxima partida do Flamengo será no domingo, dia 14 de setembro, quando visita o Juventude. Ou seja, terá apenas dois treinos de preparação. Importante ressaltar que jogadores convocados por suas respectivas seleções, como Samuel Lino (Brasil) e Carrascal (Colômbia), não terão esse tempo de descanso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Antes do período entre os jogos contra Vitória e Grêmio, o Flamengo encarou uma sequência pesada de dois jogos na semana, com compromissos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil (eliminado). Em agosto, foram oito jogos, dois a mais que no mês anterior.

Com a mudança proposta pela CBF de modificar a data do término do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encarará novos cenários como esse.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real