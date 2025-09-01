Data-Fifa dá fôlego ao Flamengo: elenco rubro-negro terá descanso após sequência pesada
Jogadores receberam quatro dias de folga
A Data-Fifa de setembro será determinante para o Flamengo se preparar para a reta final da temporada. Afinal, sem jogos, os jogadores poderão se recuperar da sequência pesada de jogos nas últimas semanas. Após o empate com o Grêmio neste domingo (31), pelo Brasileirão, no Maracanã, a comissão técnica de Filipe Luís deu quatro dias de folga para os atletas.
Flamengo
Flamengo
Flamengo
Esse período será importante para os jogadores mais desgastados, como a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Em alguns jogos, inclusive, foi cogitada a possibilidade de um dos defensores serem poupados, o que não aconteceu.
Além disso, nomes como De La Cruz, por exemplo, que pediu para ser substituído neste domingo por cansaço, também poderão utilizar desse período para se recuperar.
Jogadores no departamento médico do Flamengo
A semana sem jogos também será de extrema importância para jogadores que estão no departamento médico. Atualmente, três atletas estão seguindo tratamento de recuperação: Jorginho (desconforto na coxa esquerda), Alex Sandro (edema na panturrilha esquerda) e Erick Pulgar (se recupera de cirurgia no pé direito).
Flamengo terá ausências no período da Data-Fifa
A próxima partida do Flamengo será no domingo, dia 14 de setembro, quando visita o Juventude. Ou seja, terá apenas dois treinos de preparação. Importante ressaltar que jogadores convocados por suas respectivas seleções, como Samuel Lino (Brasil) e Carrascal (Colômbia), não terão esse tempo de descanso.
Antes do período entre os jogos contra Vitória e Grêmio, o Flamengo encarou uma sequência pesada de dois jogos na semana, com compromissos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil (eliminado). Em agosto, foram oito jogos, dois a mais que no mês anterior.
Com a mudança proposta pela CBF de modificar a data do término do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encarará novos cenários como esse.
