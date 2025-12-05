Decisão de Filipe Luís para Mirassol x Flamengo repercute: 'Se liguem'
Rubro-Negro se sagrou campeão brasileiro em 2025
O Flamengo anunciou os relacionados para enfrentar o Mirassol, no próximo domingo (7), na última rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão do técnico Filipe Luís para o confronto repercutiu muito nas redes sociais.
Como antecipado pelo Lance!, Filipe Luís decidiu levar muitos meninos do sub-20 e poupar quase todos os profissionais para Mirassol x Flamengo, no interior de São Paulo. Ao vencer o Ceará, o Rubro-Negro garantiu mais um título de Campeonato Brasileiro.
Nas redes sociais, muitos torcedores repercutiram a decisão de Filipe Luís para Mirassol x Flamengo e mandaram recados aos meninos que vão para o confronto. Veja os comentários e os relacionados abaixo:
Veja comentários dos torcedores
Relacionados do Mengão para Mirassol x Flamengo
O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (5) a lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, no sábado (6), às 18h30 (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Já campeão e de olho na Copa Intercontinental, o Rubro-Negro vai ao interior paulista com time alternativo, formado por jogadores da equipe sub-20 e nomes menos utilizados do profissional para Mirassol x Flamengo.
O elenco principal do Mais Querido recebeu dois dias de folga após a vitória sobre o Ceará na última quarta-feira (3) e se reapresenta no CT Ninho do Urubu na manhã de sábado; à tarde, a delegação viaja rumo a Doha, no Catar, onde disputará o torneio da Fifa. Contudo, alguns atletas ficam no Brasil para Mirasssol x Flamengo: Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael, Wallace Yan e João Victor. Os quatro primeiros viajam para a capital catari no domingo (7).
