Jogador do Flamengo diz que companheiro de clube é o maior ídolo no futebol

Com a paralisação para a Data Fifa, o Flamengo terá pouco mais de uma semana para se preparar para a próxima partida. Líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, o rubro-negro visita o Juventude, no próximo dia 14 (domingo). A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, nesta terça-feira (02), os jogadores participaram de uma dinâmica onde respondiam qual o maior ídolo no futebol. Nomes de grandes estrelas do futebol, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Riquelme, Luís Suárez e Cristiano Ronaldo foram lembrados.

No entanto, um dos jogadores rubro-negros elegeu um de seus companheiros como seu maior ídolo no futebol. Em tom de brincadeira, o meia-atacante colombiano Jorge Carrascal escolheu o atacante Pedro. Confira abaixo.

Apresentado no início de agosto, Carrascal esteve em campo em apenas três oportunidades. Saindo do banco de reservas, o meia entrou durante a segunda etapa nas partidas contra o Internacional pela Libertadores e Campeonato Brasileiro, e também na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória.

Com contrato até 2029, Carrascal custou cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 77 milhões) aos cofres rubro-negros. Com pouca minutagem até o momento, o técnico Filipe Luís conta com o colombiano para a reta final da temporada.

Flamengo recusou proposta por Pedro

O Flamengo recusou uma proposta do Al-Rayyan pelo atacante Pedro, nesta terça-feira (3). A oferta do clube catari foi de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). A diretoria rubro-negra avisou que não pretende negociar seu camisa 9, que retomou a boa fase pelo clube carioca.

Desde que voltou a ser relacionado por Filipe Luís, Pedro contribuiu com sete gols em 10 partidas. Além disso, o camisa 9 contribuiu com uma assistência e converteu 83% das chances que teve.