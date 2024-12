Torcedores do Flamengo pedem ‘vingança’ em jogo contra carrasco no Mundial de Clubes

O Flamengo terá que vencer um "fantasma" para se classificar para a fase eliminatória do Mundial de Clubes de 2025. Isso porque, após sorteio realizado pela Fifa nesta quinta-feira (5), em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido a presença do Rubro-negro no Grupo D, junto com o León, do México, time carrasco do clube carioca.

Além dos dois clubes, Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia, completam o Grupo D do Mundial de 2025. Após o sorteio, os torcedores do Flamengo adotaram otimismo para a disputa do torneio e pediram "vingança" no confronto contra a equipe mexicana, que eliminou o time rubro-negro na fase de grupos da Libertadores de 2024.

Flamengo x Léon

Na edição da Libertadores de 2014, o Flamengo caiu no Grupo G, junto com León, do México, Bolívar, da Bolívia, e Emelec, do Equador. O clube carioca chegou na última rodada da primeira fase precisando de uma vitória contra o time mexicano dentro do Maracanã para avançar para as oitavas de final. Contudo, o Rubro-negro perdeu o confronto por 3 a 2 e deu adeus a competição.

Confira os grupos do Mundial

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)