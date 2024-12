O Flamengo já sabe quais serão os seus adversários na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Nos Estados Unidos, no meio do ano que vem, o Rubro-Negro encarará Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX). O terceiro, aliás, é um velho conhecido da torcida carioca. No último jogo entre as equipes, aliás, a recordação não é boa para os brasileiros.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Flamengo

Flamengo e León se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores de 2014. Foi contra o time mexicano que a equipe de Jayme de Almeida, na época, foi eliminada da competição. O Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 no Maracanã, que recebeu cerca de 60 mil torcedores. O time mexicano avançou às oitavas.

➡️ Torcedores do Flamengo pedem ‘vingança’ de carrasco em Mundial de Clubes de 2025

Relembre como foi o jogo

O León abriu o placar no Rio de Janeiro, com Franco Arizala aos 21 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois o Flamengo empatou, com André Santos. Ainda na primeira etapa, Boselli e Alecsandro marcaram. Com o placar empatado por 2 a 2, Carlos Peña, aos 38 minutos da segunda etapa, deu a vitória ao time mexicano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Rubro-Negro entrou em campo com: Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Amaral, Muralha, Elano e Everton; Paulinho e Alecsandro.