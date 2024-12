Mundial de Clubes 2025: inteligência artificial elege ‘grupo da morte’

O sorteio do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 ocorreu nesta quinta-feira (5), e torcedores já especulam sobre o "grupo da morte" do torneio. O Lance! perguntou para a "Meta AI", inteligência artificial do WhatsApp, sobre o grupo mais difícil do torneio, e a ferramenta escolheu o B, que tem o Botafogo.

"O Grupo da Morte do Mundial de Clubes 2025 é o Grupo B, composto por PSG (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil) e Seattle Sounders (EUA). Este grupo é considerado o mais desafiador devido à presença de dois gigantes europeus, PSG e Atlético de Madrid, além do Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores", escreveu a Meta AI.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)

