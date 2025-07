Rafinha faz observação sobre comemoração de Pedro: ‘Está claro’

Pedro foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o ex-jogador Rafinha, que teve passagem pelo Rubro-Negro, fez um observação sobre a comemoração do atacante na partida. O clásisco marcou o retorno do atleta ao elenco depois de um polêmico afastamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Seleção Sportv", desta segunda-feira (21), o ex-jogador declarou que não vê um clima de inimizade entre o atacante e o treinador. Ele comentou sobre o fato de Pedro ter comemorado o gol no Fla-Flu com uma camisa que tinha a seguinte mensagem: "Jesus é o suficiente".

- É bem claro. Conheco os dois muito bem. Tenho muito carinho pelo Pedro, gosto muito desse menino. Essa comemoração, não foi nada de marketing, de chamar a torcida, nada disso. Ele é um muleque do bem. Dá pra ver que foi feito com o coração - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Sobre o Filipe, é só ver a comemoração dele na hora do gol. Acho que não preciso falar mais nada. Ele é treinador. Não tem problema pessoal com o Pedro. Dá pra ver que naquele momento (do gol) o Filipe estava pensando no Flamengo. Aliás, os dois estavam. Ambos sabem que o clube é o mais importante, é o pai de todo mundo ali - concluiu.

➡️ Torcedores do Flamengo mandam recado para Filipe Luís após gol de Pedro: ‘Obrigação’

Atrito entre Pedro e Filipe Luís

Tudo começou na partida entre Flamengo e São Paulo, quando o camisa 9 não foi relacionado para o confronto da 13ª rodada do Brasileirão. Em coletiva de imprensa, o técnico justificou a ausência do atleta por conta de treinos ruins durante a semana do compromisso.

continua após a publicidade

Na crítica, Filipe Luís usou palavras pesadas contra o atacante. Ele chegou a afirmar que o trabalho do atacante durante aquela semana tinha "beirado ao rídulo". A situação se estendeu até o Fla-Flu do último domingo (20). Vale destacar, que antes do clássico, Pedro também ficou de fora na derrota do Flamengo para o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O retorno do camisa 9 ao clube aconteceu em grande estilo. O Rubro-Negro e o Fluminense iam protagonizando um empate sem gols, pela 15ª rodada do campeonato nacional, quando o atacante surgiu para marcar. O feito aconteceu após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que achou Léo Ortiz na área. O zagueiro desfiou a bola na primeira trave, que encontrou Pedro para balançar as redes e definir o clássico.

Com a vitória, o Flamengo somou 30 pontos, mas permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário aconteceu por conta da vitória do Cruzeiro, atual líder, sobre o Juventude na rodada . Já o Fluminense, ficou na 8ª posição, com 20 pontos somados.