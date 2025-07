Torcedores reagem a aposentadoria de Rafinha: ‘Despedida de um craque’

Rafinha oficializou nesta segunda-feira (21) a aposentadoria dos gramados. O anúncio aconteceu durante o programa Seleção Sportv, dos canais Globo, que realizou uma homenagem ao ex-jogador. Nas redes sociais, torcedores de Flamengo e São Paulo agradeceram a passagem do lateral pelo clube.

O lateral teve momentos de destaque nos dois clubes. Com o Rubro-Negro carioca, Rafinha viveu um ano mágico em 2019, sendo destaque da equipe de Jorge Jesus, que venceu a Libertadores e Brasileirão daquele ano.

Com o Tricolor Paulista, o ex-jogador marcou o nome na história do clube ao conquistar a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024. Os títulos quebraram uma sequência de jejum de títulos de relevância nacional do São Paulo. Veja a reação dos torcedores abaixo:

Carreira de Rafinha

Natural de Londrina, no Paraná, Rafinha iniciou a sua trajetória profissional no Coritiba. Depois de dois anos de destaque no Brasil, se transferiu para o Schalke 04, clube pelo qual disputou cinco temporadas completas. Após uma breve passagem pelo Genoa, da Itália, retornou à Alemanha para representar o Bayern de Munique. Pelo gigante da Baviera, entre 2011 e 2019, Rafinha construiu uma trajetória absolutamente vitoriosa e se tornou ídolo. Entre os títulos mais proeminentes deste período, estão a UEFA Champions League 2012/2013, o Mundial de Clubes de 2013 e sete edições do Campeonato Alemão.

De volta ao Brasil, Rafinha venceu a Copa Libertadores da América e o Brasileirão pelo Flamengo, no histórico ano de 2019. Ainda passou por Grêmio, São Paulo e Coritiba, conquistando os títulos do Campeonato Gaúcho, pelo Imortal, e da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, pelo Soberano. Ele também representou a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2008.

Longe dos gramados, Rafinha inicia um novo momento na carriera. Recentemente, o agora, ex-jogador, iniciou a tragetória como comentarista esportivo. Ele participou da cobertura da final da Champions League de 2025, pela TNT Sports, e atualmente é atual profissional da Rede Globo.