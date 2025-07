A comemoração de Pedro no gol da vitória do Flamengo contra o Fluminense por 1 a 0 chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Após ficar fora de dois jogos por conta de desempenho ruim nos treinos, causado, segundo o atacante, por uma exposição de um membro da diretoria, o camisa 9 mostrou a frase "Jesus é o suficiente" na camisa. O gesto fez com que os flamenguistas comparassem com uma comemoração de Adriano Imperador em 2010. Diante deste cenário, o ex-jogador mandou um recado para Pedro.

Em sua conta no Instagram, Adriano compartilhou uma montagem com as duas comemorações, com a legenda:

- Deus abençoe, irmão - escreveu Adriano.

Postagem de Adriano nas redes sociais com foto de Pedro, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Entenda o cenário das comemorações de Pedro e Adriano Imperador pelo Flamengo

Torcedores do Flamengo associaram o “recado” de Pedro como crítica a um membro do departamento de futebol do clube carioca que “o colocou a venda”. Na época, a mensagem de Adriano “que Deus perdoe essas pessoas ruins”, foi direcionada à imprensa, após escândalos por conta de uma polêmica entre ele e sua então noiva.

Assim como o gol de Pedro neste domingo, o de Adriano em 2010 garantiu vitória do Flamengo em clássico. Na ocasião, o rival foi o Vasco, que perdeu por 1 a 0 pelo Campeonato Carioca.

Adriano como referência para Pedro

Pedro nunca escondeu a admiração por Adriano. No jogo de despedida do Imperador no final do ano passado, em amistoso entre Flamengo e Inter de Milão, da Itália, o atacante reverência enalteceu o "Didico", como Adriano é chamado pelos torcedores.

- Uma referência para mim. Quando era criança, vinha para o Maracanã para acompanhar ele - disse Pedro.

