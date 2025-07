Jornalista chama atenção para postura de Pedro após Fla-Flu: ‘Quase infantil’

Pedro foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após marcar o gol da vitória Rubro-Negra, o camisa 9 falou sobre a polêmica recente com Filipe Luís e diretoria do clube. A declaração do jogador foi questionada pelo jornalista Carlos Eduardo Lino.

Durante o programa "Seleção Sportv", desta segunda-feira (21), o comunicador comentou que beirou a infantilidade a postura do atacante após o clássico. Lino destacou que o atleta poderia ter pedido desculpas pelo caso e ter mostrado amadurecimento com a situação polêmica.

- Acho que o Pedro não escondeu na declaração dele (após Fla-Flu), que teve desconforto com o Filipe Luís. Quando ele fala, que a situação foi exposta publicamente, ele está falando do treinador. Não acho que ele criou conflito com o técnico. Mas também acho, que ele não teve um nível de maturidade que esperava dele nesta situação - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Principalmente, depois que ele sai de campo após ter feito o gol da vitória. Ele se colocou como herói da partida, com o enredo perfeito. Acho que faltou dele um pedido de desculpas. É quase infantil você dizer que uma informação publicada de um jornalista, que você pode ser vendido, vai acabar com a sua semana, a sua vida. Que o jogador vai treinar mal e gerar uma reação daquela do Filipe. Que não teria intensão nenhuma de expor o Pedro se ele não precisasse de um remédio muito forte. E precisou, o Filipe foi duro, expôs o jogador, ele falou de deboche - concluiu.

O que disse Pedro após o Fla-Flu?

— Muito feliz por esse jogo, individualmente falando. Agradecer aos companheiros, à torcida também. Essa vitória sem dúvida não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, após um episódio que mexeu comigo, um vazamento onde me expôs, onde não teve respeito por tudo que eu fiz aqui dentro nesses cinco anos. Sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria mexeu com o meu emocional —disparou Pedro ao "Premiere" e continuou:

— Eu reconheço que eu tive uma semana de treinamento bem abaixo, e isso como pessoa também. Eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa, o que vazou, infelizmente acabou interferindo no meu rendimento. Eu acredito que não precisava me expor da maneira que foi feito, poderia ter tratado de uma maneira interna, o que é feito internamente acho que se trata internamente. Foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros no dia a dia. O aprendizado que eu tenho é que eu não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração. Mas, como nas outras vezes também, eu sempre me levantei.

O conflito

Tudo começou na partida entre Flamengo e São Paulo, quando o camisa 9 não foi relacionado para o confronto da 13ª rodada do Brasileirão. Em coletiva de imprensa, o técnico justificou a ausência do atleta por conta de treinos ruins durante a semana do compromisso.

Na crítica, Filipe Luís usou palavras pesadas contra o atacante. Ele chegou a afirmar que o trabalho do atacante durante aquela semana tinha "beirado ao rídulo". A situação se estendeu até o Fla-Flu do último domingo (20). Vale destacar, que antes do clássico, Pedro também ficou de fora na derrota do Flamengo para o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O retorno do camisa 9 ao clube aconteceu em grande estilo. O Rubro-Negro e o Fluminense iam protagonizando um empate sem gols, pela 15ª rodada do campeonato nacional, quando o atacante surgiu para marcar. O feito aconteceu após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que achou Léo Ortiz na área. O zagueiro desfiou a bola na primeira trave, que encontrou Pedro para balançar as redes e definir o clássico.

Com a vitória, o Flamengo somou 30 pontos, mas permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário aconteceu por conta da vitória do Cruzeiro, atual líder, sobre o Juventude na rodada . Já o Fluminense, ficou na 8ª posição, com 20 pontos somados.