Flamengo inicia estudos detalhados do terreno do Gasômetro

O Flamengo contratou três empresas especializadas para dar início às análises técnicas do terreno do Gasômetro para o novo estádio rubro-negro. O objetivo é reunir informações para deixar como base para as empresas responsáveis pelo projeto arquitetônico do local.

Os estudos serão feitos sob a coordenação da Arena e+v e vão priorizar quatro aspectos principais. O mais complexo é a análise da contaminação do solo, que será conduzida pela Aecom e tem duração estimada de seis meses, devido à alta complexidade dos trabalhos.

A empresa ficará responsável pela Investigação ambiental, atualizações de avaliação de riscos e por definir a estratégia de descontaminação, além de levantar os custos e prazos necessários para a execução dessa etapa de remediação.

A Soloteste atuará no levantamento de dados geotécnicos que vão definir os cálculos estruturais, a tipologia e os custos de fundações do estádio.

As análises topográficas serão feitas pela JDS, que seguirá as características planialtimétricas e as interferências existentes, além de avaliar o impacto sobre a vegetação e a identificação de eventuais ações de remediação e compensação ambiental que possam ser exigidas pelos órgãos competentes.

Com os dados em mãos, o Flamengo já pode definir como será o projeto com segurança, sem gerar dívidas ou problemas futuros para o clube carioca.

Segurança em primeiro lugar

Rodolfo Landim e Rodrigo Dunshee, membros da antiga gestão, foram os responsáveis pela compra do terreno e apresentaram discursos favoráveis às contas do clube durante a última reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo na última terça-feira (15).

A ex-gestão foi acusada de deixar um desequilíbrio no balanço monetário da instituição e de querer construir o novo estádio 'a qualquer custo'. A situação do déficit no final do ano passado não era registrada no Flamengo havia oito semestres.

Portanto, a nova direção busca analisar cuidadosamente os dados coletados para que o estádio seja construído com segurança financeira e planejamento adequado para tamanha estrutura.