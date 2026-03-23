Diego Ribas enaltece passagem de Filipe Luís no Flamengo: 'Extraordinário'

Ídolo do Flamengo e um dos capitaes da equipe na conquista da Libertadores de 2019, Diego Ribas foi um dos palestrantes no primeiro dia do Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte.

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Durante o painel, o ídolo rubro-negro falou sobre o ex-companheiro Filipe Luís, que comandou o Fla no ano passado e foi demitido no início deste ano, e fez diversos elogios ao profissional, que também é seu amigo pessoal.

Além disso, falou sobre o tempo que compartilharam momentos especiais em campo, seja pelo Atlético de Madrid ou pelo Flamengo. Questionado sobre o futuro do treinador, Diego revelou que Filipe Luís manifestou a necessidade de descansar.

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– Todo o comportamento dele foi extraordinário. Errou, acertou, errou... O cara começou o trabalho agora. Mas eu, como amigo, fiquei extremamente orgulhoso. Não pelos resultados, mas pelo comportamento, pela mensagem que ele passou. Sobre o futuro dele, ele só falou assim: "agora eu preciso descansar" – disse Diego.

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Filipe Luís tem o 'perfil' de técnico europeu

Ao falar sobre Filipe, Diego refletiu sobre a passagem do ex-lateral no comando técnico do Flamengo. Ele comentou a busca por um perfil cada vez mais europeu no futebol brasileiro – inteligente, que respeita, que explica como pensa. Porém, para ele, o país não está preparado para lidar com esse tipo de perfil.

– Nós pedimos muito esse tipo de perfil inteligente, que respeita, que não abandona a entrevista, que explique porque mudou, como mudou, como pensa. Nós queremos esse perfil. Só que eu vejo que parte das pessoas que leem futebol não estão prontas para lidar com esse tipo de perfil. E é o que nós temos que refletir. Porque lidar com esse tipo de perfil, você pegar um cara jovem, que tem um salário milionário, que é cobiçado pela Europa, que é inteligente, que te desafia, ele vai te deixar no mínimo desconfortável ali. Estamos prontos para lidar com isso? E ser imparcial na avaliação que nós vamos ter com ele? – afirmou o ex-jogador.

Completando o raciocínio, Diego afirmou que Filipe Luís tem esse exato perfil e que não mantê-lo no Brasil é um risco, já que ele é exatamente o que o futebol europeu busca.

– Eu quero dizer que sim, porque é o que abandona, que chuta o balde, que vai embora, que sai e fala palavrão na vitória totalmente desproporcional – e que talvez influenciou na decisão dele não estar mais aqui hoje. Então, se nós continuarmos com esse tipo de tratamento, cada vez mais esse tipo de profissional vai lá para a Europa. Porque eles são bons, eles vão ser cobiçados pela Europa. E naturalmente, se nós nos posicionarmos dessa maneira, a gente vai entregar de mão beijada para a Europa. Então eu acho que hoje é algo para a gente refletir sobre essa situação – finalizou o ex-capitão do Flamengo.

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