Ídolo do Flamengo e um dos capitães do time na conquista da Libertadores de 2019, Diego Ribas participou do primeiro dia do Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte, nesta segunda-feira (23). Em palestra, ele revelou que Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, avaliou a possibilidade de voltar ao clube. Diego também falou que o português tem vontade de comandar a Seleção Brasileira.

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– Teve um momento que ele avaliou essa possibilidade [volta ao Flamengo]. Hoje eu não sei, sinceramente. Ainda converso com ele, mas hoje eu não sei. Sei que ele tem vontade da Seleção Brasileira também. É um cara que se identificou muito com a cultura brasileira, foi muito amado. O que ele viveu aqui também foi extraordinário. Acho que é impossível não pensar em alguns momentos, ter essa vontade. Mas ao mesmo tempo, ele está muito bem lá, está muito feliz – disse o ex-jogador.

Durante o painel, o ídolo rubro-negro também relembrou um momento especial na campanha da Libertadores de 2019. Se recuperando de lesão, o ex-jogador afirmou que Jorge Jesus o motivou durante o processo e foi fundamental para sua recuperação. Além disso, o treinador ressaltou diversas vezes a importância de Diego para o Flamengo.

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– 'A gente quer recuperar, nós vamos precisar de ti. Recupera, nós vamos precisar de ti. Como estás?' O tempo todo ele me motivou, e foi fundamental para eu ter uma recuperação milagrosa. Porque a previsão de cinco meses de recuperação, eu recuperei em dois meses e 20 dias. E na final da Libertadores, ele mostrou que ele confiava em mim, que ele ia precisar de mim. Ele precisou, eu entrei, correspondi e fiz o meu papel.

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Diego afirma que Jorge Jesus é o melhor treinador com quem já trabalhou

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo fez história no futebol brasileiro. O treinador obteve aproveitamento de 81,6% dos pontos e conquistou mais títulos – cinco troféus – do que sofreu derrotas – apenas quatro – em 58 jogos. Diante disso, Diego revelou os bastidores e enalteceu a liderança do português, afirmando que foi o melhor treinador que já trabalhou.

– O cara que conquistou a confiança pode te pegar pela camisa, te empurrar, fazer o que for, porque ele quer o seu bem. Então essa é a forma que nós entendemos o Jorge, identificamos. E eu gosto muito dessa liderança, que ela te confronta, te deixa desconfortável, tem hora que você quer esganar o cara, mas o cara amanhã vai estar te abraçando, liderando, te comemorando, celebrando, te elogiando. Isso foi o que o Jorge conquistou com a gente. Então foi definitivamente o melhor treinador que eu já trabalhei – revelou Diego.

Jorge Jesus e Diego Ribas nos tempos de Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Diego também revelou que, no momento de maior dificuldade de sua vida, foi a liderança de Jorge Jesus que o confortou. Desta forma, o ex-jogador adquiriu uma forte ideia sobre liderança, que aprendeu sob o comando do treinador.

– No momento de maior dificuldade da minha vida, ele demonstrou ser um cara, uma pessoa, um ser humano bom. E a liderança, ela vai além do ato profissional. Por isso que quando eu vejo líderes — eu estou no mundo corporativo hoje, cara, mas pô, a minha empresa fatura 1 bilhão, 10 bilhões, 100… Poxa, legal. Mas e você? Tua saúde, tua casa, tua esposa, teus filhos? Quem é você lá? Porque, na minha opinião, não tem como você desassociar a liderança. Mas ela está totalmente ligada ao ser humano, à pessoa, não só aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é – concluiu.

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