'Melhor treinador com quem já trabalhei', diz Diego Ribas sobre Jorge Jesus, ex-Flamengo

Ídolo do Flamengo e um dos capitães do time na conquista da Libertadores de 2019, Diego Ribas participou do primeiro dia do Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte, nesta segunda-feira (23). Em palestra, o ex-meia falou sobre Jorge Jesus, treinador do Flamengo naquela temporada, e afirmou que o português foi o melhor técnico com quem já trabalhou.

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Durante o painel, o ídolo rubro-negro falou como Jorge Jesus deu tão certo no Flamengo. Para Diego, a confiança que o português passou foi essencial, blindando a equipe contra a pressão externa, algo que nenhum outro treinador em sua carreira havia feito.

– Ele conquistou a confiança de todos aqueles que estavam ali, de que tipo: eu tô aqui pra fazê-los melhores. E podem contar comigo. Ele conquistou com entrevistas. Lembra aquela entrevista que ele deu do Arão? 'Ah, o Arão, vocês acham que o Arão é um patinho feio? O Arão é titular absoluto do meu time e vocês vão respeitar isso.' Aquele tipo de posicionamento, eu nunca tinha visto nenhum treinador fazer, porque o futebol é muito influenciado pelo externo. E são poucos aqueles que estão em cargo de liderança no futebol que têm coragem de defender o que é certo e suportar essa pressão externa – disse Diego.

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– Então quando eu vejo o meu treinador defender um cara que estava sendo vaiado, criticado pela maioria, e falar: 'eu sei o que ele faz nos bastidores, ele vai jogar, ele é o titular', ele não tá passando uma mensagem só para mim, ele tá passando uma mensagem para todo mundo: esse cara tá aqui para nos proteger, para nos defender. Vamos abraçar. E assim ele fez outros momentos também comigo, depois que eu quebrei a perna foi a mesma coisa. Então o Jorge conquistou a confiança – completou o ex-jogador.

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Diego afirma que Jorge Jesus é o melhor treinador com quem já trabalhou

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo fez história no futebol brasileiro. O treinador obteve aproveitamento de 81,6% dos pontos e conquistou mais títulos – sendo cinco troféus – do que sofreu derrotas – apenas quatro – em 58 jogos. Diante disso, Diego revelou os bastidores e enalteceu a liderança do português, afirmando que foi o melhor treinador que já trabalhou.

– O cara que conquistou a confiança pode te pegar pela camisa, te empurrar, fazer o que for, porque ele quer o seu bem. Então essa é a forma que nós entendemos o Jorge, identificamos. E eu gosto muito dessa liderança, que ela te confronta, te deixa desconfortável, tem hora que você quer esganar o cara, mas o cara amanhã vai estar te abraçando, liderando, te comemorando, celebrando, te elogiando. Isso foi o que o Jorge conquistou com a gente. Então foi definitivamente o melhor treinador que eu já trabalhei – revelou Diego.

Jorge Jesus e Diego Ribas nos tempos de Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Diego também revelou que, no momento de maior dificuldade de sua vida, foi a liderança de Jorge Jesus que o confortou. Desta forma, o ex-jogador adquiriu uma forte ideia sobre liderança, que aprendeu sob o comando do treinador.

– No momento de maior dificuldade da minha vida, ele demonstrou ser um cara, uma pessoa, um ser humano bom. E a liderança, ela vai além do ato profissional. Por isso que quando eu vejo líderes — eu estou no mundo corporativo hoje, cara, mas pô, a minha empresa fatura 1 bilhão, 10 bilhões, 100… Poxa, legal. Mas e você? Tua saúde, tua casa, tua esposa, teus filhos? Quem é você lá? Porque, na minha opinião, não tem como você desassociar a liderança. Mas ela está totalmente ligada ao ser humano, à pessoa, não só aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é – concluiu.

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