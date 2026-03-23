CBF divulga áudios do VAR da partida entre Corinthians x Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da partida entre Corinthians e Flamengo, que terminou empatada em 1 a 1, neste domingo (23), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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A gravação divulgada tem relação com a expulsão do volante Evertton Araújo, do Flamengo. Em uma dividida na entrada da área do Corinthians, o jogador rubro-negro deu um pisão no pé de Breno Bidon e recebeu cartão vermelho direto.

Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado ao VAR, revisou o lance e manteve a expulsão do jogador do Flamengo, decisão que gerou grande reclamação por parte dos rubro-negros.

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Confira o diálogo do VAR:

Wagner Reway (VAR): "Pegou o calcanhar de raspão. Cartão vermelho é muito forte, porque... pé com pé, lateral. Vou recomendar a revisão para cartão amarelo."

Rodrigo José Pereira de Lima: "Eu vejo que ele vai disputar a bola, vai por cima depois, acerta a disputa, entendeu?"

Wagner Reway (VAR): "O ponto de contato, você chegou a ver?"

Rodrigo José Pereira de Lima: "O ponto de contato é por cima. Ele trava a chuteira por cima do tornozelo dele."

Wagner Reway (VAR): "Vou te recomendar a revisão, porque ele vem por cima, mas é um contato lateral, na lateral do pé. Ele está disputando a bola. Ele toca a bola e toca a ponta do calcanhar atrás."

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Diálogo com o árbitro já no VAR:

Rodrigo José Pereira de Lima: "Para mim, ele ainda trava a chuteira na perna do jogador."

Wagner Reway (VAR): "Vamos no ponto de contato, e aí você pode decidir sem problema nenhum. Ele disputa a bola, e o ponto de contato é esse ponto aqui."

Rodrigo José Pereira de Lima: "Falta para vermelho, porque pega a parte de baixo, ok? Não só embaixo, pega em cima e pega embaixo, ok? Vou manter o vermelho."

Equipe de arbitragem durante Corinthians x Flamengo (Foto: Luis MouraWpp/Gazeta Press)

Reclamações do Corinthians e Flamengo

O Corinthians reclama de um lance em que o meia André caiu na área após um toque de Ayrton Lucas na perna do jogador corintiano, aos 23 minutos do segundo tempo.

Marcelo Paz classificou como "absurda" a não marcação da penalidade e afirmou que o VAR, comandado por Wagner Reway, deveria ter chamado o árbitro para revisão. Esse lance, no entanto, não foi divulgado pela CBF pois não houve revisão.

— O pênalti foi absurdo, escandaloso, deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele tá de frente para o lance, é muito claro, tá de frente para o lance. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Reway, do VAR, deveria ter chamado, todo mundo viu que foi pênalti, o estádio todo viu que foi pênalti, o Brasil todo viu que foi pênalti. Prejuízo direto, a possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Falta de critério — disse.

O Flamengo, por sua vez, questiona justamente o cartão vermelho recebido por Evertton Araújo na segunda etapa. O executivo de futebol do clube, José Boto, também falou com a imprensa sobre o ocorrido.

— Foi um excelente jogo de futebol, de duas equipes boas. O que nos queixamos é que não conseguimos fazer um jogo de 11 contra 11. Tem um lance no primeiro tempo [Gabriel Paulista no Jorginho] que é exatamente igual ao da Supercopa [Re]. Demoraram 30 minutos para expulsar o Carrascal, hoje tínhamos a imagem e o VAR sequer chamou — apontou à TV Record.

— Depois, houve a expulsão do Evertton Araújo que não era para expulsar. A regra é bem clara: não é para vermelho quando o pé não vai acima da linha da bola. O VAR tenta corrigir o erro e ele não corrige — finalizou.

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