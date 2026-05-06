Arrascaeta inicia fisioterapia no CT do Flamengo; veja fotos

Enquanto a delegação do Flamengo se prepara para o confronto contra o Independiente Medellín (COL), na quinta-feira (7), Arrascaeta, camisa 10 do time carioca, segue o cronograma de recuperação de uma lesão na clavícula direita. No Ninho do Urubu, o meio-campista iniciou os trabalhos de fisioterapia.

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Após passar por um procedimento cirúrgico na região, Arrascaeta deu início a uma nova etapa da recuperação na terça-feira. Já nesta quarta, o jogador publicou fotos nas redes sociais mostrando as atividades. Em uma das imagens, é possível ver o acompanhamento de Márcio Puglia, fisioterapeuta do clube.

Arrascaeta no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Reprodução)

Arrascaeta se machucou na partida do Flamengo contra o Estudiantes, na Argentina, no último dia 29. No dia seguinte, passou por cirurgia no local. Após receber alta, o uruguaio já havia iniciado o cronograma de recuperação, em casa, e chegou a realizar atividades com crioterapia e compressão intermitente ativa.

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Arrascaeta, do Flamengo, utiliza tecnologia de Cristiano Ronaldo para acelerar recuperação

Visando acelerar o processo de recuperação, Arrascaeta utiliza equipamentos da AVA CR7, empresa ligada a Cristiano Ronaldo. A tecnologia surge como aliada no tratamento. O sistema utilizado consiste em um método de criocompressão inteligente, que combina crioterapia com compressão intermitente ativa.

O equipamento conta com uma central de controle portátil e multifuncional, integrada a envoltórios anatômicos, permitindo uma aplicação segura e personalizada da terapia em baixa temperatura, recurso amplamente utilizado para reduzir inflamações, controlar a dor e acelerar a regeneração dos tecidos.

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Arrascaeta usa tecnologia para acelerar recuperação (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já no Ninho do Urubu, além das sessões de fisioterapia, Arrascaeta também realiza atividades na bicicleta ergométrica da academia.

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Arrascaeta quer chegar bem à Copa do Mundo

O foco de Arrascaeta e do departamento médico é claro: garantir condições ideais para que o jogador chegue em plenas condições à Copa do Mundo. A seleção do Uruguai está no Grupo H, ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde, e estreia no dia 15 de junho, em Miami, justamente contra os sauditas. O cronograma é apertado, e a evolução clínica nas próximas semanas será determinante para definir a presença do meio-campista no torneio.

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