Diego revela preparação de Filipe Luís para virar técnico: 'Ligava para o Simeone'

Ídolo do Flamengo e um dos capitães do time na conquista da Libertadores de 2019, Diego Ribas participou do primeiro dia do Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte, nesta segunda-feira (23). Em palestra, o ex-meia falou sobre o amigo e ex-companheiro Filipe Luís, que comandou o Rubro-Negro no ano passado e foi demitido em março deste ano.

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Diego revelou que sempre soube que Filipe Luís seguiria carreira como treinador. Segundo ele, a pretensão já era clara ainda quando atuavam juntos.

– Eu já esperava que ele ia seguir direto no futebol. Ele falava: "vamos estar juntos, vamos encerrar a carreira domingo, segunda-feira vamos estar trabalhando juntos". Eu falei: "Filipe, é bonito de ver essa paixão, esse entusiasmo, mas eu preciso sair, preciso ver esse negócio de fora, ver outras paixões nesse momento". Mas ele seguiu, e eu sigo muito convicto nisso – disse Diego.

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Filipe Luís e Diego Ribas em foto (Foto: Reprodução / Instagram)

Companheiros também no Atlético de Madrid, Diego contou que Filipe Luís já demonstrava interesse pela função enquanto ainda atuava. O ex-lateral mantinha um caderno com anotações e não perdia a oportunidade de trocar ideias com treinadores renomados.

– Ele praticamente entrevistava todos os treinadores profissionais que passavam por ele, anotava, tinha um caderno desse tamanho com as anotações. Ele perguntava: "nessa saída de três, como é que você marca?" Ele ligava para o Simeone: "Mas eles saíram aqui, não deram certo, estão assistindo ao jogo agora, o que você faria nessa saída de jogo?" O cara que fala isso com o Domenec Torrent, que pergunta para o Tite. O tempo todo ele estava maquinando, enquanto jogador. Anotava tudo aquilo, e me perguntava também: "mas o que você lembra desse treinamento com o Simeone?" E ia anotando. Então, poxa, esse cara no mínimo vai ter um resultado diferente, pela capacidade de paixão, entusiasmo, entrega, preparação – afirmou o ex-jogador.

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Diego fala sobre uma mudança de perfil de Filipe Luís

Diego também destacou a mudança no comportamento de Filipe Luís ao assumir o comando do Flamengo. Segundo ele, o ex-lateral sempre teve um perfil mais reservado, mas soube se adaptar à exposição exigida pelo cargo.

– Ele superou todas as minhas expectativas. O Filipe nunca foi um cara de linha de frente. Ele nunca era low profile, era mais tranquilo. Quando ele jogava, ele era dos maiores laterais do mundo, chegou na seleção brasileira, Copa do Mundo, o desempenho dele no Atlético de Madrid foi simplesmente extraordinário. Mas ele é um cara que dava poucas entrevistas, não ficava discursando no vestiário. Então ele tinha esse perfil – disse o jogador

– E de repente ele vai para o extremo, que é ser um treinador do Flamengo, no momento em que o Flamengo estava. Então esse extremo é claro: vamos ver agora como é que vai ser, porque agora é exposição total. Ele tem que dar todas as entrevistas, tem que falar quase todo jogo, tem que discursar. Como vai ser o Filipe agora nessa questão? E cara, é bom show, na minha opinião – completou Diego.

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