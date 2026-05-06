O Flamengo visita o Independiente Medellín (COL) nesta quinta-feira (7) e pode sacramentar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Para isso, a equipe comandada por Leonardo Jardim precisa vencer os colombianos no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Isso porque, com a mudança da Conmebol nos critérios de desempate, o adversário não conseguiria mais alcançar os brasileiros.

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Atualmente, o Flamengo lidera o Grupo A com sete pontos, enquanto o Independiente Medellín, na terceira posição, soma quatro. Ou seja, em caso de vitória rubro-negra fora de casa, a equipe colombiana ficaria seis pontos atrás e poderia, no máximo, igualar a pontuação nas duas últimas rodadas, o que não seria suficiente.

No novo critério de desempate da entidade, o "maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos" vem em primeiro. Vale lembrar que o Flamengo venceu o primeiro confronto entre as equipes. No Maracanã, Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro garantiram o triunfo por 4 a 1.

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Lucas Paquetá comemora gol em Flamengo x Independiente Medelín (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Grupo do Flamengo na Libertadores

Flamengo – 7 pontos

Estudiantes (ARG) – 5 pontos

Independiente Medellín (COL) – 4 pontos

Cusco (PER) – 0 pontos

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Confira outros cenários para o Flamengo avançar na Libertadores

Caso tropece na Colômbia, o Flamengo ainda poderá garantir a classificação na rodada seguinte. Se empatar nesta quinta, precisará vencer o Estudiantes no Maracanã, no dia 20 de maio. Em caso de derrota, a situação pode ficar indefinida até a última rodada.

Como venceu o primeiro duelo contra os colombianos, o Flamengo só perderia a vantagem no critério de desempate caso fosse derrotado por quatro gols ou mais de diferença. Assim, para não depender de outros resultados, precisaria vencer os dois últimos compromissos, ambos em casa.

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Flamengo pode afastar sufoco na fase de grupos após classificações emocionantes nos últimos anos

Se vencer o Independiente Medellín nesta quinta-feira e confirmar a vaga nas oitavas, o Rubro-Negro garantirá a classificação com antecedência, cenário bem diferente dos últimos anos. Em 2025, por exemplo, temporada em que conquistou o tetracampeonato, a equipe brasileira, então comandada por Filipe Luís, avançou apenas na última rodada, com fortes emoções.

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Na rodada final daquela fase de grupos, o Flamengo assegurou a classificação ao vencer o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 1 a 0, no Maracanã. O gol da vitória foi marcado por Léo Pereira, em um jogo tenso, marcado pela pressão do adversário.

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