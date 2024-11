O ano de 2019 ficará marcado na memória dos rubro-negros, principalmente para aqueles que representaram as cores do Flamengo em campo. O ex-jogador Diego Alves, ídolo do clube carioca, detalhou, em carta aberta aos torcedores, sobre a temporada mágica.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Flamengo revela fato curioso em comemoração de gol

No documento publicado pela "ESPN", Diego Alves cita, ainda no início do texto, uma frase exaltando os jogadores que fizeram parte da conquista da Libertadores.

- Muitos passaram, muitos tentam, mas poucos entram para história. Eu sabia que seria preciso passar por muita coisa para que lá na frente essa frase fizesse sentido na minha trajetória pelo Flamengo - disse o ex-goleiro.

continua após a publicidade

Diego Alves detalha bastidores da partida contra o River Plate

O ídolo rubro-negro relembrou os momentos finais do confronto contra o time argentino, em Lima, no Peru, quando a equipe brasileira conseguiu o empate com Gabigol. Diego revelou conversas com Everton Ribeiro e Bruno Henrique, até o momento do gol da virada (2 a 1), também do centroavante.

Além disso, o ex-jogador também falou sobre a cena dos três capitães (Diego Ribas, Diego Alves e Everton Ribeiro) erguendo a taça.

Momento em que Diego Alves e outros jogadores levantam a taça (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Confira o trecho da carta aberta de Diego Alves

"Sofremos bastante com um River Plate no primeiro tempo. Nosso jogo não encaixava. Levamos um gol bobo. Mas em nenhum momento nos desconcentramos.

continua após a publicidade

O tempo passava. A tensão aumentava. O time mudava as peças, mas quem continuava mantinha a organização. Esse era nosso diferencial. E foi dessa forma que chegamos ao gol de empate. Não sabíamos que faltava tão pouco tempo quando o Diego pressionou, o Arrasca deu o carrinho e enxergou o Bruno. Lá do gol, eu falei: 'Bruno, vá para o gol'. Eram 5 nossos contra 3 deles. Mas o Bruno para. E faz uma magia até a bola chegar no Arrasca, que dá um carrinho e encontra o Gabi. 1 a 1. Que alívio. Que emoção.

Eu lembro que o Everton Ribeiro veio até a mim e disse 'vamos segurar e ganhar na prorrogação. Eles estão mortos'. No calor do jogo, eu falei 'tudo bem. Vamos administrar'. Eu toco a bola para o Rafinha, que joga no Rodrigo Caio, que volta no Rafinha. E a bola chega ao Diego. O Diego vai e manda para frente. Um lançamento para o Gabigol, que ali brigou com o Pinola. Gol.

Se o primeiro gol foi uma explosão, o segundo foi diferente. Não teve o mesmo ambiente. Alguns ainda comemoravam o primeiro gol. Mas a maioria chorava. Um grito abafado pelas lágrimas. Era um sentimento que só quem viu a geração do Zico pode falar. 38 anos depois. No mesmo dia que os ídolos imortais ganharam a primeira Libertadores, quis o destino que a gente tivesse a honra de acabar com um jejum de 38 anos na mesma data.

Quando acaba o jogo, eu via que ali minha história e dos meus amigos iria mudar. Na hora de levantar a taça, ficou naquela: quem vai levantar? Ribas, Ribeiro e eu fomos capitães daquele ano. E aquela cena de nós 3 levantando a taça juntos marcou aquela geração. Foi um momento perfeito para consagrar a união daquele grupo que virou uma família."