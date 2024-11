Jogador do Flamengo revela fato curioso em comemoração de gol

Guilherme Gomes, de 18 anos, viveu uma noite especial na última quarta-feira (20). Afinal, em sua estreia no time principal do Flamengo, diante do Cuiabá, ele marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 1. Nesta sexta, ele contou os bastidores da comemoração com os companheiros, e revelou um fato curioso.

- Na hora do gol a vista escureceu (risos). Uma sensação estranha, diferente. Conversei com os meus pais quando cheguei em casa, eu não conseguia explicar para eles como estava me sentindo (na hora do gol). Parece que minha vista escureceu na hora. Eles (jogadores) comemorando comigo, mas a ficha só caiu depois que o gol foi meu - iniciou Guilherme à "FlaTV".

- Mas, é muito bom. Uma sensação incrível. Espero sentir isso muito mais vezes na minha carreira - completou.

Guilherme Gomes comemorando o gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Conversas com David Luiz no Flamengo

Guilherme Gomes revelou que David Luiz foi o jogador que mais lhe deu conselhos desde que subiu ao profissional.

- O David conversou bastante comigo. A gente conseguiu trocar uma resenha boa. Ele me deu uns toques nos treinos. Foi com ele que eu tive mais contato - revelou.

O zagueiro, assim como foi com o meia, também ajudou outros Garotos do Ninho na chegada do profissional. David, aliás, tem o desejo de seguir a carreira de treinador após pendurar as chuteiras.