O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional, nesta quarta-feira (13), no Maracanã. Sem surpresas, o Rubro-Negro segue com as ausências de Danilo, Erick Pulgar e Nico de la Cruz, além do desfalque de Arrascaeta, suspenso; Jorge Carrascal pode fazer a estreia com o Manto Sagrado.

Conforme informou o clube, o zagueiro e lateral-direito está em fase final de recuperação da lesão no músculo posterior da coxa direita e faz trabalhos de fisioterapia condicionamento físico no campo. Por sua vez, o meia uruguaio segue evoluindo em trabalho individualizado conforme o planejado pelo Departamento Médico do Flamengo.

Por último, Pulgar tem lesão mais grave e passou por cirurgia realizada no quinto metatarso do pé direito. O chileno tem sido avaliado constantemente e se encontra sem dores. Ele segue em tratamento com o DM do Fla até consolidação total de sua recuperação.

Por outro lado, o Flamengo tem novidades para as oitavas de final da Libertadores. Além de Carrascal, que pode fazer a estreia pelo clube, Jorginho, Emerson Royal, Saúl Ñíguez e Samuel Lino terão a chance de entrar em campo pela primeira vez com o manto rubro-negro na competição continental.

Jogadores relacionados pelo Flamengo para o duelo com o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

