Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília), Estádio Hard Rock, em Miami. O confronto, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

Apesar da colocação na tabela, a missão do Flamengo não será fácil. O Bayern de Munique é um dos principais clubes da Europa. Ao todo, conquistaram quatro Mundiais, seis Champions League, 34 Campeonatos Alemães, 20 copas nacionais e tantos outros títulos ao longo da história.

Na temporada 2024/25, o clube teve o desafio de recuperar a hegemonia na Bundesliga, após o título do Bayer Leverkusen no ano anterior. Sob o comando de Vincent Kompany pela primeira vez, a equipe voltou a levantar a salva de prata e reafirmou a dominância no país. Na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões, contudo, não teve o mesmo sucesso.

Histórico de confrontos

O único confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Torneio Internacional de Kuala Lumpur aconteceu em julho de 1994, com vitória rubro-negra por 3 a 1. Rogério Lourenço, Marquinhos e Sávio marcaram os gols do time carioca na final disputada na Malásia, garantindo o título da competição amistosa, também conhecida como SEE'94.

Flamengo tem duelo complicado nas oitavas do Mundial (Foto: Franck Fife/ AFP)

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Bayern de Munique

✅ FICHA TÉCNICA

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 29 de junho de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hard Rock, em Miami (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ING)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonzalo Plata. )Técnico: Felipe Luis)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic (Upamecano) e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Kane. (Técnico: Vincent Kompany)