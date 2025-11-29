LIMA (PER) - O Flamengo entra em campo com alguns objetivos diante do Palmeiras. Além da revanche pela decisão da Libertadores de 2021, a equipe busca o tetracampeonato - algo inédito para times do futebol brasileiro. Mas não é só para o clube que a final tem um valor especial. O atacante Bruno Henrique pode escrever - ainda mais - seu nome na história tradicional do Rubro-Negro.

Em boa fase pelo Flamengo após ter uma crescente na reta final da temporada, Bruno Henrique reconquistou seu lugar na equipe de Filipe Luís e pode repetir algo que apenas Zico e Gabigol fizeram: herói da Libertadores com um gol marcado na decisão.

No time desde 2019, o atacante já disputou três decisões de Libertadores, sendo duas vitórias - uma na temporada que chegou à equipe e outra em 2022. Agora, vai em busca da terceira conquista, porém com companheiros diferentes e um tabu a ser quebrado: marcar um gol sobre o Palmeiras vestindo a camisa rubro-negra.

Embora tenha um histórico decisivo pelo Flamengo, o camisa 27 nunca balançou as redes do Alviverde. Ao todo, foram 10 jogos em branco com três assistências. No entanto, pensando em resultado, o retrospecto é positivo: seis vitórias, três empates e apenas uma derrota - justamente a final da Libertadores de 2021.

Na partida contra o Palmeiras, na tarde deste sábado, o resultado positivo terá sabor doce para Bruno Henrique. Em uma temporada marcada por altos e baixos, principalmente devido à acusação de ter participado de uma esquema de apostas - que terminou com o jogador livre da suspensão -, o atacante, tenta apagar o período em não deu o melhor de si em campo e ajudar, mais uma vez, o Flamengo a conquistar títulos e feitos na história.

Após o julgamento, Bruno Henrique deu resposta imediata: marcou em três dos quatro jogos seguintes, deixando a boa fase em campo evidente. Depois de duas temporadas sem atingir 10 gols, ele já soma 15 em 56 partidas — 34 delas como titular — e vive seu melhor momento desde 2021, quando balançou as redes 20 vezes.

Além disso, Bruno Henrique se tornou um "trunfo" na equipe de Filipe Luís ao ser utilizado como centroavante em diversas partidas. A tendência é que ele assuma a posição na decisão contra o Palmeiras, já que Gonzalo Plata está suspenso e Pedro segue lesionado, sendo desfalque na final.

Com vínculo até o fim de 2026, Bruno Henrique quer reeditar o ano mágico de sua estreia no clube, novamente com chances de conquistar Brasileirão e Libertadores. Pelo Rubro-Negro, acumula 110 gols e 58 assistências em 336 partidas. Ao lado de Arrascaeta, que também entra em campo neste sábado contra o Palmeiras, é o jogador mais vencedor da história do Flamengo.

Que horas é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Todas as informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Lance!

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

