Flamengo

Filipe Luís completa 100 jogos como treinador do Flamengo; confira a trajetória

Treinador estará na beira do campo nesta quinta para a decisão da Recopa

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
05:20
  • Matéria
  Matéria

O técnico Filipe Luís alcança nesta quinta-feira (26), na partida contra o Lanús, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, a marca de 100 jogos como treinador do Flamengo. Em trajetória marcada por conquistas e, claro, muita idolatria do torcedor rubro-negro, Filipe vive o momento mais conturbado desde que assumiu a função. Nesta matéria, o Lance! faz uma análise do trabalho do técnico.

Filipe Luís começou a sua trajetória como treinador logo após pendurar as chuteiras. Foi nos juniores, com os times sub-17 e sub-20 da Gávea, que ele deu o start na nova função. Em 2024, comandou os Garotos do Ninho em busca do título Mundial de Clubes Sub-20. As boas atuações de suas equipes o credenciaram para assumir o profissional.

Com a queda de Tite em setembro de 2024, o Flamengo optou por contratar uma prata da casa. Filipe começou com o apoio da torcida, com a expectativa de alcançar grandes títulos, assim como fez quando jogador. As conquistas, aliás, não demoraram para aparecer. Em novembro, o Fla conquistou o título da Copa do Brasil, ao bater o Atlético-MG na decisão.

filipe luis flamengo
Filipe Luís na final da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Temporada brilhante: Filipe Luís levou o Flamengo ao nível mais alto do futebol mundial em 2025

Apesar do pouco tempo na beira do campo, Filipe mostrou um grande repertório ao conduzir o Flamengo aos triunfos em 2025. A primeira grande experiência do treinador foi na Copa do Mundo de Clubes, que contou, inclusive, com vitória do Rubro-Negro diante do Chelsea.

Os títulos, entretanto, vieram ao término da temporada. O Flamengo conseguiu a dobradinha dos troféus da Libertadores e do Brasileirão. Ainda deu tempo, inclusive, de conquistar o Derbi das Américas e a Challenger Cup.

Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico
Filipe Luís conquista mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico (Foto: Luis Acosta/AFP)

Na decisão do Mundial de Clubes, o time carioca bateu na trave, ao ser derrotado pelo PSG na disputa de pênaltis.

Filipe Luís vive momento turbulento do Flamengo

Após um 2025 brilhante, o Flamengo enfrenta um cenário turbulento em 2026. Com um início abaixo no Campeonato Carioca, além do vice-campeonato na Supercopa Rei e a derrota no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Filipe encara o momento de mais pressão desde sua chegada ao clube.

Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. O intuito da conversa foi buscar respostas para o momento conturbado da equipe. Diante deste cenário, é de extrema importância a vitória do Fla sobre o Lanús para amenizar o clima.

Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo

  1. 99 jogos (62v/23e/14d)
  2. 173 gols pró
  3. 65 gols contra
  4. Aproveitamento de 70,4%

Títulos de Filipe Luís

  • Copa do Brasil 2024
  • Supercopa do Brasil 2025
  • Carioca 2025
  • Libertadores 2025
  • Brasileiro 2025

Treinadores com mais de 100 jogos pelo Flamengo

  1. Fleitas Solich: 280 jogos (entre abril de 1953 e dezembro de 1957)
  2. Flávio Costa: 222 jogos (entre janeiro de 1962 e julho de 1965)
  3. Flávio Costa: 207 jogos (entre janeiro de 1942 e dezembro de 1946)
  4. Cláudio Coutinho: 189 jogos (entre agosto de 1978 a novembro de 1980)
  5. Joubert Meira: 132 jogos (entre janeiro de 1974 e setembro de 1975)
  6. Armando Renganeschi: 129 jogos (entre agosto de 1965 e junho de 1967)
  7. Paulo César Carpegiani: 116 jogos (entre julho de 1981 e março de 1983)
  8. Carlinhos: 110 jogos (entre agosto de 1991 e março de 1993)
  9. Fleitas Solich: 105 jogos (entre julho de 1960 e janeiro de 1962)
  10. Sebastião Lazaroni: 103 jogos (entre agosto de 1985 e março de 1987)
  11. Flávio Costa: 102 jogos (entre setembro de 1934 e janeiro de 1937)
  12. Flávio Costa: 100 jogos (entre fevereiro de 1951 e dezembro de 1952)

Jogos de Filipe Luís como técnico do Flamengo

  1. 99. Flamengo 3×0 Madureira — Campeonato Estadual (2026)
    22/02/2026 | Maracanã, RJ
  2. 98. Flamengo 0×1 Lanús — Recopa Sul-Americana (2026)
    19/02/2026 | Ciudad de Lanús, ARG
  3. 97. Flamengo 2×1 Botafogo — Campeonato Estadual (2026)
    15/02/2026 | Nilton Santos, RJ
  4. 96. Flamengo 2×1 Vitória — Campeonato Brasileiro (2026)
    10/02/2026 | Barradão, BA
  5. 95. Flamengo 7×1 Sampaio Corrêa — Taça Guanabara (2026)
    07/02/2026 | Maracanã, RJ
  6. 94. Flamengo 1×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2026)
    04/02/2026 | Maracanã, RJ
  7. 93. Flamengo 0×2 Corinthians — Super Copa do Brasil (2026)
    01/02/2026 | Mané Garrincha, DF
  8. 92. Flamengo 1×2 São Paulo — Campeonato Brasileiro (2026)
    28/01/2026 | Morumbi, SP
  9. 91. Flamengo 1×2 Fluminense — Taça Guanabara (2026)
    25/01/2026 | Maracanã, RJ
  10. 90. Flamengo 1×0 Vasco — Taça Guanabara (2026)
    21/01/2026 | Maracanã, RJ
  11. 89. Flamengo 1×1 Paris Saint-Germain (pên. 1×2) — Mundial de Clubes FIFA (2025)
    17/12/2025 | Ahmad bin Ali, QAT
  12. 88. Flamengo 2×0 Pyramids — Challenger Cup (2025)
    13/12/2025 | Ahmad bin Ali, QAT
  13. 87. Flamengo 2×1 Cruz Azul — Derbi das Américas (2025)
    10/12/2025 | Ahmad bin Ali, QAT
  14. 86. Flamengo 1×0 Ceará — Campeonato Brasileiro (2025)
    03/12/2025 | Maracanã, RJ
  15. 85. Flamengo 1×0 Palmeiras — Taça Libertadores da América (2025)
    29/11/2025 | Monumental de Lima, PER
  16. 84. Flamengo 1×1 Atlético Mineiro — Campeonato Brasileiro (2025)
    25/11/2025 | Arena MRV, MG
  17. 83. Flamengo 3×0 Bragantino — Campeonato Brasileiro (2025)
    22/11/2025 | Maracanã, RJ
  18. 82. Flamengo 1×2 Fluminense — Campeonato Brasileiro (2025)
    19/11/2025 | Maracanã, RJ
  19. 81. Flamengo 5×1 Sport Recife — Campeonato Brasileiro (2025)
    15/11/2025 | Arena Pernambuco, PE
  20. 80. Flamengo 3×2 Santos — Campeonato Brasileiro (2025)
    09/11/2025 | Maracanã, RJ
  21. 79. Flamengo 2×2 São Paulo — Campeonato Brasileiro (2025)
    05/11/2025 | Vila Belmiro, SP
  22. 78. Flamengo 3×0 Sport Recife — Campeonato Brasileiro (2025)
    01/11/2025 | Maracanã, RJ
  23. 77. Flamengo 0×0 Racing — Taça Libertadores da América (2025)
    29/10/2025 | Presidente Perón, ARG
  24. 76. Flamengo 0×1 Fortaleza — Campeonato Brasileiro (2025)
    25/10/2025 | Castelão, CE
  25. 75. Flamengo 1×0 Racing — Taça Libertadores da América (2025)
    22/10/2025 | Maracanã, RJ
  26. 74. Flamengo 3×2 Palmeiras — Campeonato Brasileiro (2025)
    19/10/2025 | Maracanã, RJ
  27. 73. Flamengo 3×0 Botafogo — Campeonato Brasileiro (2025)
    15/10/2025 | Nilton Santos, RJ
  28. 72. Flamengo 0×1 Bahia — Campeonato Brasileiro (2025)
    05/10/2025 | Fonte Nova, BA
  29. 71. Flamengo 0×0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro (2025)
    02/10/2025 | Maracanã, RJ
  30. 70. Flamengo 2×1 Corinthians — Campeonato Brasileiro (2025)
    28/09/2025 | Arena Corinthians, SP
  31. 69. Flamengo 0×1 Estudiantes (pên. 4×2) — Taça Libertadores da América (2025)
    25/09/2025 | Jorge Luis Hirschi, ARG
  32. 68. Flamengo 1×1 Vasco — Campeonato Brasileiro (2025)
    21/09/2025 | Maracanã, RJ
  33. 67. Flamengo 2×1 Estudiantes — Taça Libertadores da América (2025)
    18/09/2025 | Maracanã, RJ
  34. 66. Flamengo 2×0 Juventude — Campeonato Brasileiro (2025)
    14/09/2025 | Alfredo Jaconi, RS
  35. 65. Flamengo 1×1 Grêmio — Campeonato Brasileiro (2025)
    31/08/2025 | Maracanã, RJ
  36. 64. Flamengo 8×0 Vitória — Campeonato Brasileiro (2025)
    25/08/2025 | Maracanã, RJ
  37. 63. Flamengo 2×0 Internacional — Taça Libertadores da América (2025)
    20/08/2025 | Beira-Rio, RS
  38. 62. Flamengo 3×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2025)
    17/08/2025 | Beira-Rio, RS
  39. 61. Flamengo 1×0 Internacional — Taça Libertadores da América (2025)
    13/08/2025 | Maracanã, RJ
  40. 60. Flamengo 2×1 Mirassol — Campeonato Brasileiro (2025)
    09/08/2025 | Maracanã, RJ
  41. 59. Flamengo 1×0 Atlético Mineiro (pên. 3×4) — Copa do Brasil (2025)
    06/08/2025 | Arena MRV, MG
  42. 58. Flamengo 1×1 Ceará — Campeonato Brasileiro (2025)
    03/08/2025 | Castelão, CE
  43. 57. Flamengo 0×1 Atlético Mineiro — Copa do Brasil (2025)
    31/07/2025 | Maracanã, RJ
  44. 56. Flamengo 1×0 Atlético Mineiro — Campeonato Brasileiro (2025)
    27/07/2025 | Maracanã, RJ
  45. 55. Flamengo 2×1 Bragantino — Campeonato Brasileiro (2025)
    23/07/2025 | Cícero de Souza Marques, SP
  46. 54. Flamengo 1×0 Fluminense — Campeonato Brasileiro (2025)
    20/07/2025 | Maracanã, RJ
  47. 53. Flamengo 0×1 Santos — Campeonato Brasileiro (2025)
    16/07/2025 | Vila Belmiro, SP
  48. 52. Flamengo 2×0 São Paulo — Campeonato Brasileiro (2025)
    12/07/2025 | Maracanã, RJ
  49. 51. Flamengo 2×4 Bayern München — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
    29/06/2025 | Hard Rock, USA
  50. 50. Flamengo 1×1 Los Angeles FC — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
    24/06/2025 | Camping World, USA
  51. 49. Flamengo 3×1 Chelsea — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
    20/06/2025 | Lincoln Financial Field, USA
  52. 48. Flamengo 2×0 Club Esperance — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
    16/06/2025 | Lincoln Financial Field, USA
  53. 47. Flamengo 5×0 Fortaleza — Campeonato Brasileiro (2025)
    01/06/2025 | Maracanã, RJ
  54. 46. Flamengo 1×0 Deportivo Táchira — Taça Libertadores da América (2025)
    28/05/2025 | Maracanã, RJ
  55. 45. Flamengo 2×0 Palmeiras — Campeonato Brasileiro (2025)
    25/05/2025 | Allianz Parque, SP
  56. 44. Flamengo 4×2 Botafogo (PB) — Copa do Brasil (2025)
    21/05/2025 | Maracanã, RJ
  57. 43. Flamengo 0×0 Botafogo (RJ) — Campeonato Brasileiro (2025)
    18/05/2025 | Maracanã, RJ
  58. 42. Flamengo 2×0 LDU — Taça Libertadores da América (2025)
    15/05/2025 | Maracanã, RJ
  59. 41. Flamengo 1×0 Bahia — Campeonato Brasileiro (2025)
    10/05/2025 | Maracanã, RJ
  60. 40. Flamengo 1×1 Central Córdoba — Taça Libertadores da América (2025)
    07/05/2025 | Único Madre de Ciudades, ARG
  61. 39. Flamengo 1×2 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro (2025)
    04/05/2025 | Mineirão, MG
  62. 38. Flamengo 1×0 Botafogo (PB) — Copa do Brasil (2025)
    01/05/2025 | Castelão, MA
  63. 37. Flamengo 4×0 Corinthians — Campeonato Brasileiro (2025)
    27/04/2025 | Maracanã, RJ
  64. 36. Flamengo 0×0 LDU — Taça Libertadores da América (2025)
    22/04/2025 | Casa Blanca, ECU
  65. 35. Flamengo 0×0 Vasco — Campeonato Brasileiro (2025)
    19/04/2025 | Maracanã, RJ
  66. 34. Flamengo 6×0 Juventude — Campeonato Brasileiro (2025)
    16/04/2025 | Maracanã, RJ
  67. 33. Flamengo 2×0 Grêmio — Campeonato Brasileiro (2025)
    13/04/2025 | Arena do Grêmio, RS
  68. 32. Flamengo 1×2 Central Córdoba — Taça Libertadores da América (2025)
    09/04/2025 | Maracanã, RJ
  69. 31. Flamengo 2×1 Vitória — Campeonato Brasileiro (2025)
    06/04/2025 | Barradão, BA
  70. 30. Flamengo 1×0 Deportivo Táchira — Taça Libertadores da América (2025)
    03/04/2025 | Pueblo Nuevo, VEN
  71. 29. Flamengo 1×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2025)
    29/03/2025 | Maracanã, RJ
  72. 28. Flamengo 0×0 Fluminense — Campeonato Estadual (2025)
    16/03/2025 | Maracanã, RJ
  73. 27. Flamengo 2×1 Fluminense — Campeonato Estadual (2025)
    12/03/2025 | Maracanã, RJ
  74. 26. Flamengo 2×1 Vasco — Campeonato Estadual (2025)
    08/03/2025 | Maracanã, RJ
  75. 25. Flamengo 1×0 Vasco — Campeonato Estadual (2025)
    01/03/2025 | Nilton Santos, RJ
  76. 24. Flamengo 5×0 Maricá — Taça Guanabara (2025)
    22/02/2025 | Maracanã, RJ
  77. 23. Flamengo 2×0 Vasco — Taça Guanabara (2025)
    15/02/2025 | Maracanã, RJ
  78. 22. Flamengo 1×0 Botafogo — Taça Guanabara (2025)
    12/02/2025 | Maracanã, RJ
  79. 21. Flamengo 0×0 Fluminense — Taça Guanabara (2025)
    08/02/2025 | Maracanã, RJ
  80. 20. Flamengo 5×0 Portuguesa — Taça Guanabara (2025)
    05/02/2025 | Parque do Sabiá, MG
  81. 19. Flamengo 3×1 Botafogo — Super Copa do Brasil (2025)
    02/02/2025 | Mangueirão, PA
  82. 18. Flamengo 2×0 Sampaio Corrêa — Taça Guanabara (2025)
    30/01/2025 | Maracanã, RJ
  83. 17. Flamengo 2×0 Volta Redonda — Taça Guanabara (2025)
    25/01/2025 | Mané Garrincha, DF
  84. 16. Flamengo 0×0 São Paulo — FC Series (2025)
    19/01/2025 | Chase, USA
  85. 15. Flamengo 2×0 Vitória — Campeonato Brasileiro (2024)
    08/12/2024 | Maracanã, RJ
  86. 14. Flamengo 3×0 Criciúma — Campeonato Brasileiro (2024)
    04/12/2024 | Heriberto Hulse, SC
  87. 13. Flamengo 3×2 Internacional — Campeonato Brasileiro (2024)
    01/12/2024 | Maracanã, RJ
  88. 12. Flamengo 0×0 Fortaleza — Campeonato Brasileiro (2024)
    28/11/2024 | Castelão, CE
  89. 11. Flamengo 2×1 Cuiabá — Campeonato Brasileiro (2024)
    20/11/2024 | Arena Pantanal, MT
  90. 10. Flamengo 0×0 Atlético Mineiro — Campeonato Brasileiro (2024)
    13/11/2024 | Maracanã, RJ
  91. 9. Flamengo 1×0 Atlético Mineiro — Copa do Brasil (2024)
    10/11/2024 | Arena MRV, MG
  92. 8. Flamengo 1×0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro (2024)
    06/11/2024 | Independência, MG
  93. 7. Flamengo 3×1 Atlético Mineiro — Copa do Brasil (2024)
    03/11/2024 | Maracanã, RJ
  94. 6. Flamengo 1×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2024)
    30/10/2024 | Beira-Rio, RS
  95. 5. Flamengo 4×2 Juventude — Campeonato Brasileiro (2024)
    26/10/2024 | Maracanã, RJ
  96. 4. Flamengo 0×0 Corinthians — Copa do Brasil (2024)
    20/10/2024 | Arena Corinthians, SP
  97. 3. Flamengo 0×2 Fluminense — Campeonato Brasileiro (2024)
    17/10/2024 | Maracanã, RJ
  98. 2. Flamengo 2×0 Bahia — Campeonato Brasileiro (2024)
    05/10/2024 | Fonte Nova, BA
  99. 1. Flamengo 1×0 Corinthians — Copa do Brasil (2024)
    02/10/2024 | Maracanã, RJ

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

