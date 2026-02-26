Filipe Luís completa 100 jogos como treinador do Flamengo; confira a trajetória
Treinador estará na beira do campo nesta quinta para a decisão da Recopa
O técnico Filipe Luís alcança nesta quinta-feira (26), na partida contra o Lanús, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, a marca de 100 jogos como treinador do Flamengo. Em trajetória marcada por conquistas e, claro, muita idolatria do torcedor rubro-negro, Filipe vive o momento mais conturbado desde que assumiu a função. Nesta matéria, o Lance! faz uma análise do trabalho do técnico.
Filipe Luís começou a sua trajetória como treinador logo após pendurar as chuteiras. Foi nos juniores, com os times sub-17 e sub-20 da Gávea, que ele deu o start na nova função. Em 2024, comandou os Garotos do Ninho em busca do título Mundial de Clubes Sub-20. As boas atuações de suas equipes o credenciaram para assumir o profissional.
Com a queda de Tite em setembro de 2024, o Flamengo optou por contratar uma prata da casa. Filipe começou com o apoio da torcida, com a expectativa de alcançar grandes títulos, assim como fez quando jogador. As conquistas, aliás, não demoraram para aparecer. Em novembro, o Fla conquistou o título da Copa do Brasil, ao bater o Atlético-MG na decisão.
Temporada brilhante: Filipe Luís levou o Flamengo ao nível mais alto do futebol mundial em 2025
Apesar do pouco tempo na beira do campo, Filipe mostrou um grande repertório ao conduzir o Flamengo aos triunfos em 2025. A primeira grande experiência do treinador foi na Copa do Mundo de Clubes, que contou, inclusive, com vitória do Rubro-Negro diante do Chelsea.
Os títulos, entretanto, vieram ao término da temporada. O Flamengo conseguiu a dobradinha dos troféus da Libertadores e do Brasileirão. Ainda deu tempo, inclusive, de conquistar o Derbi das Américas e a Challenger Cup.
Na decisão do Mundial de Clubes, o time carioca bateu na trave, ao ser derrotado pelo PSG na disputa de pênaltis.
Filipe Luís vive momento turbulento do Flamengo
Após um 2025 brilhante, o Flamengo enfrenta um cenário turbulento em 2026. Com um início abaixo no Campeonato Carioca, além do vice-campeonato na Supercopa Rei e a derrota no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Filipe encara o momento de mais pressão desde sua chegada ao clube.
Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. O intuito da conversa foi buscar respostas para o momento conturbado da equipe. Diante deste cenário, é de extrema importância a vitória do Fla sobre o Lanús para amenizar o clima.
Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo
- 99 jogos (62v/23e/14d)
- 173 gols pró
- 65 gols contra
- Aproveitamento de 70,4%
Títulos de Filipe Luís
- Copa do Brasil 2024
- Supercopa do Brasil 2025
- Carioca 2025
- Libertadores 2025
- Brasileiro 2025
Treinadores com mais de 100 jogos pelo Flamengo
- Fleitas Solich: 280 jogos (entre abril de 1953 e dezembro de 1957)
- Flávio Costa: 222 jogos (entre janeiro de 1962 e julho de 1965)
- Flávio Costa: 207 jogos (entre janeiro de 1942 e dezembro de 1946)
- Cláudio Coutinho: 189 jogos (entre agosto de 1978 a novembro de 1980)
- Joubert Meira: 132 jogos (entre janeiro de 1974 e setembro de 1975)
- Armando Renganeschi: 129 jogos (entre agosto de 1965 e junho de 1967)
- Paulo César Carpegiani: 116 jogos (entre julho de 1981 e março de 1983)
- Carlinhos: 110 jogos (entre agosto de 1991 e março de 1993)
- Fleitas Solich: 105 jogos (entre julho de 1960 e janeiro de 1962)
- Sebastião Lazaroni: 103 jogos (entre agosto de 1985 e março de 1987)
- Flávio Costa: 102 jogos (entre setembro de 1934 e janeiro de 1937)
- Flávio Costa: 100 jogos (entre fevereiro de 1951 e dezembro de 1952)
Jogos de Filipe Luís como técnico do Flamengo
- 99. Flamengo 3×0 Madureira — Campeonato Estadual (2026)
22/02/2026 | Maracanã, RJ
- 98. Flamengo 0×1 Lanús — Recopa Sul-Americana (2026)
19/02/2026 | Ciudad de Lanús, ARG
- 97. Flamengo 2×1 Botafogo — Campeonato Estadual (2026)
15/02/2026 | Nilton Santos, RJ
- 96. Flamengo 2×1 Vitória — Campeonato Brasileiro (2026)
10/02/2026 | Barradão, BA
- 95. Flamengo 7×1 Sampaio Corrêa — Taça Guanabara (2026)
07/02/2026 | Maracanã, RJ
- 94. Flamengo 1×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2026)
04/02/2026 | Maracanã, RJ
- 93. Flamengo 0×2 Corinthians — Super Copa do Brasil (2026)
01/02/2026 | Mané Garrincha, DF
- 92. Flamengo 1×2 São Paulo — Campeonato Brasileiro (2026)
28/01/2026 | Morumbi, SP
- 91. Flamengo 1×2 Fluminense — Taça Guanabara (2026)
25/01/2026 | Maracanã, RJ
- 90. Flamengo 1×0 Vasco — Taça Guanabara (2026)
21/01/2026 | Maracanã, RJ
- 89. Flamengo 1×1 Paris Saint-Germain (pên. 1×2) — Mundial de Clubes FIFA (2025)
17/12/2025 | Ahmad bin Ali, QAT
- 88. Flamengo 2×0 Pyramids — Challenger Cup (2025)
13/12/2025 | Ahmad bin Ali, QAT
- 87. Flamengo 2×1 Cruz Azul — Derbi das Américas (2025)
10/12/2025 | Ahmad bin Ali, QAT
- 86. Flamengo 1×0 Ceará — Campeonato Brasileiro (2025)
03/12/2025 | Maracanã, RJ
- 85. Flamengo 1×0 Palmeiras — Taça Libertadores da América (2025)
29/11/2025 | Monumental de Lima, PER
- 84. Flamengo 1×1 Atlético Mineiro — Campeonato Brasileiro (2025)
25/11/2025 | Arena MRV, MG
- 83. Flamengo 3×0 Bragantino — Campeonato Brasileiro (2025)
22/11/2025 | Maracanã, RJ
- 82. Flamengo 1×2 Fluminense — Campeonato Brasileiro (2025)
19/11/2025 | Maracanã, RJ
- 81. Flamengo 5×1 Sport Recife — Campeonato Brasileiro (2025)
15/11/2025 | Arena Pernambuco, PE
- 80. Flamengo 3×2 Santos — Campeonato Brasileiro (2025)
09/11/2025 | Maracanã, RJ
- 79. Flamengo 2×2 São Paulo — Campeonato Brasileiro (2025)
05/11/2025 | Vila Belmiro, SP
- 78. Flamengo 3×0 Sport Recife — Campeonato Brasileiro (2025)
01/11/2025 | Maracanã, RJ
- 77. Flamengo 0×0 Racing — Taça Libertadores da América (2025)
29/10/2025 | Presidente Perón, ARG
- 76. Flamengo 0×1 Fortaleza — Campeonato Brasileiro (2025)
25/10/2025 | Castelão, CE
- 75. Flamengo 1×0 Racing — Taça Libertadores da América (2025)
22/10/2025 | Maracanã, RJ
- 74. Flamengo 3×2 Palmeiras — Campeonato Brasileiro (2025)
19/10/2025 | Maracanã, RJ
- 73. Flamengo 3×0 Botafogo — Campeonato Brasileiro (2025)
15/10/2025 | Nilton Santos, RJ
- 72. Flamengo 0×1 Bahia — Campeonato Brasileiro (2025)
05/10/2025 | Fonte Nova, BA
- 71. Flamengo 0×0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro (2025)
02/10/2025 | Maracanã, RJ
- 70. Flamengo 2×1 Corinthians — Campeonato Brasileiro (2025)
28/09/2025 | Arena Corinthians, SP
- 69. Flamengo 0×1 Estudiantes (pên. 4×2) — Taça Libertadores da América (2025)
25/09/2025 | Jorge Luis Hirschi, ARG
- 68. Flamengo 1×1 Vasco — Campeonato Brasileiro (2025)
21/09/2025 | Maracanã, RJ
- 67. Flamengo 2×1 Estudiantes — Taça Libertadores da América (2025)
18/09/2025 | Maracanã, RJ
- 66. Flamengo 2×0 Juventude — Campeonato Brasileiro (2025)
14/09/2025 | Alfredo Jaconi, RS
- 65. Flamengo 1×1 Grêmio — Campeonato Brasileiro (2025)
31/08/2025 | Maracanã, RJ
- 64. Flamengo 8×0 Vitória — Campeonato Brasileiro (2025)
25/08/2025 | Maracanã, RJ
- 63. Flamengo 2×0 Internacional — Taça Libertadores da América (2025)
20/08/2025 | Beira-Rio, RS
- 62. Flamengo 3×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2025)
17/08/2025 | Beira-Rio, RS
- 61. Flamengo 1×0 Internacional — Taça Libertadores da América (2025)
13/08/2025 | Maracanã, RJ
- 60. Flamengo 2×1 Mirassol — Campeonato Brasileiro (2025)
09/08/2025 | Maracanã, RJ
- 59. Flamengo 1×0 Atlético Mineiro (pên. 3×4) — Copa do Brasil (2025)
06/08/2025 | Arena MRV, MG
- 58. Flamengo 1×1 Ceará — Campeonato Brasileiro (2025)
03/08/2025 | Castelão, CE
- 57. Flamengo 0×1 Atlético Mineiro — Copa do Brasil (2025)
31/07/2025 | Maracanã, RJ
- 56. Flamengo 1×0 Atlético Mineiro — Campeonato Brasileiro (2025)
27/07/2025 | Maracanã, RJ
- 55. Flamengo 2×1 Bragantino — Campeonato Brasileiro (2025)
23/07/2025 | Cícero de Souza Marques, SP
- 54. Flamengo 1×0 Fluminense — Campeonato Brasileiro (2025)
20/07/2025 | Maracanã, RJ
- 53. Flamengo 0×1 Santos — Campeonato Brasileiro (2025)
16/07/2025 | Vila Belmiro, SP
- 52. Flamengo 2×0 São Paulo — Campeonato Brasileiro (2025)
12/07/2025 | Maracanã, RJ
- 51. Flamengo 2×4 Bayern München — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
29/06/2025 | Hard Rock, USA
- 50. Flamengo 1×1 Los Angeles FC — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
24/06/2025 | Camping World, USA
- 49. Flamengo 3×1 Chelsea — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
20/06/2025 | Lincoln Financial Field, USA
- 48. Flamengo 2×0 Club Esperance — Copa do Mundo de Clubes FIFA (2025)
16/06/2025 | Lincoln Financial Field, USA
- 47. Flamengo 5×0 Fortaleza — Campeonato Brasileiro (2025)
01/06/2025 | Maracanã, RJ
- 46. Flamengo 1×0 Deportivo Táchira — Taça Libertadores da América (2025)
28/05/2025 | Maracanã, RJ
- 45. Flamengo 2×0 Palmeiras — Campeonato Brasileiro (2025)
25/05/2025 | Allianz Parque, SP
- 44. Flamengo 4×2 Botafogo (PB) — Copa do Brasil (2025)
21/05/2025 | Maracanã, RJ
- 43. Flamengo 0×0 Botafogo (RJ) — Campeonato Brasileiro (2025)
18/05/2025 | Maracanã, RJ
- 42. Flamengo 2×0 LDU — Taça Libertadores da América (2025)
15/05/2025 | Maracanã, RJ
- 41. Flamengo 1×0 Bahia — Campeonato Brasileiro (2025)
10/05/2025 | Maracanã, RJ
- 40. Flamengo 1×1 Central Córdoba — Taça Libertadores da América (2025)
07/05/2025 | Único Madre de Ciudades, ARG
- 39. Flamengo 1×2 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro (2025)
04/05/2025 | Mineirão, MG
- 38. Flamengo 1×0 Botafogo (PB) — Copa do Brasil (2025)
01/05/2025 | Castelão, MA
- 37. Flamengo 4×0 Corinthians — Campeonato Brasileiro (2025)
27/04/2025 | Maracanã, RJ
- 36. Flamengo 0×0 LDU — Taça Libertadores da América (2025)
22/04/2025 | Casa Blanca, ECU
- 35. Flamengo 0×0 Vasco — Campeonato Brasileiro (2025)
19/04/2025 | Maracanã, RJ
- 34. Flamengo 6×0 Juventude — Campeonato Brasileiro (2025)
16/04/2025 | Maracanã, RJ
- 33. Flamengo 2×0 Grêmio — Campeonato Brasileiro (2025)
13/04/2025 | Arena do Grêmio, RS
- 32. Flamengo 1×2 Central Córdoba — Taça Libertadores da América (2025)
09/04/2025 | Maracanã, RJ
- 31. Flamengo 2×1 Vitória — Campeonato Brasileiro (2025)
06/04/2025 | Barradão, BA
- 30. Flamengo 1×0 Deportivo Táchira — Taça Libertadores da América (2025)
03/04/2025 | Pueblo Nuevo, VEN
- 29. Flamengo 1×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2025)
29/03/2025 | Maracanã, RJ
- 28. Flamengo 0×0 Fluminense — Campeonato Estadual (2025)
16/03/2025 | Maracanã, RJ
- 27. Flamengo 2×1 Fluminense — Campeonato Estadual (2025)
12/03/2025 | Maracanã, RJ
- 26. Flamengo 2×1 Vasco — Campeonato Estadual (2025)
08/03/2025 | Maracanã, RJ
- 25. Flamengo 1×0 Vasco — Campeonato Estadual (2025)
01/03/2025 | Nilton Santos, RJ
- 24. Flamengo 5×0 Maricá — Taça Guanabara (2025)
22/02/2025 | Maracanã, RJ
- 23. Flamengo 2×0 Vasco — Taça Guanabara (2025)
15/02/2025 | Maracanã, RJ
- 22. Flamengo 1×0 Botafogo — Taça Guanabara (2025)
12/02/2025 | Maracanã, RJ
- 21. Flamengo 0×0 Fluminense — Taça Guanabara (2025)
08/02/2025 | Maracanã, RJ
- 20. Flamengo 5×0 Portuguesa — Taça Guanabara (2025)
05/02/2025 | Parque do Sabiá, MG
- 19. Flamengo 3×1 Botafogo — Super Copa do Brasil (2025)
02/02/2025 | Mangueirão, PA
- 18. Flamengo 2×0 Sampaio Corrêa — Taça Guanabara (2025)
30/01/2025 | Maracanã, RJ
- 17. Flamengo 2×0 Volta Redonda — Taça Guanabara (2025)
25/01/2025 | Mané Garrincha, DF
- 16. Flamengo 0×0 São Paulo — FC Series (2025)
19/01/2025 | Chase, USA
- 15. Flamengo 2×0 Vitória — Campeonato Brasileiro (2024)
08/12/2024 | Maracanã, RJ
- 14. Flamengo 3×0 Criciúma — Campeonato Brasileiro (2024)
04/12/2024 | Heriberto Hulse, SC
- 13. Flamengo 3×2 Internacional — Campeonato Brasileiro (2024)
01/12/2024 | Maracanã, RJ
- 12. Flamengo 0×0 Fortaleza — Campeonato Brasileiro (2024)
28/11/2024 | Castelão, CE
- 11. Flamengo 2×1 Cuiabá — Campeonato Brasileiro (2024)
20/11/2024 | Arena Pantanal, MT
- 10. Flamengo 0×0 Atlético Mineiro — Campeonato Brasileiro (2024)
13/11/2024 | Maracanã, RJ
- 9. Flamengo 1×0 Atlético Mineiro — Copa do Brasil (2024)
10/11/2024 | Arena MRV, MG
- 8. Flamengo 1×0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro (2024)
06/11/2024 | Independência, MG
- 7. Flamengo 3×1 Atlético Mineiro — Copa do Brasil (2024)
03/11/2024 | Maracanã, RJ
- 6. Flamengo 1×1 Internacional — Campeonato Brasileiro (2024)
30/10/2024 | Beira-Rio, RS
- 5. Flamengo 4×2 Juventude — Campeonato Brasileiro (2024)
26/10/2024 | Maracanã, RJ
- 4. Flamengo 0×0 Corinthians — Copa do Brasil (2024)
20/10/2024 | Arena Corinthians, SP
- 3. Flamengo 0×2 Fluminense — Campeonato Brasileiro (2024)
17/10/2024 | Maracanã, RJ
- 2. Flamengo 2×0 Bahia — Campeonato Brasileiro (2024)
05/10/2024 | Fonte Nova, BA
- 1. Flamengo 1×0 Corinthians — Copa do Brasil (2024)
02/10/2024 | Maracanã, RJ
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
