Dê suas notas: quem foi o melhor em campo na goleada do Flamengo?
Rubro-Negro ganhou de 5 a 1 do Mirassol
O Flamengo goleou o Mirassol e venceu por 5 a 1 neste domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo, Pedro, duas vezes, e Samuel Lino transformaram o domínio rubro-negro em goleada na etapa final. João Victor descontou para os donos da casa.
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O resultado aproxima o Flamengo do Palmeiras na disputa pela liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro entrou na rodada seis pontos atrás do time paulista e ainda tem um jogo a menos na competição. A vitória também dá moral antes da decisão pela Libertadores.
O alviverde tropeçou contra o Fluminense no sábado, e agora a diferença ficou em apenas três pontos. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no segundo turno. O Rubro-Negro depende apenas de si para ser campeão brasileiro.
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Flamengo
Mirassol
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Confira as informações de Mirassol x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Mirassol 1 x 5 Flamengo
Brasileirão - 23ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Carrascal, 21'/1ºT (FLA); Luiz Araújo, 7'/2ºT (FLA); Pedro, 10'/2ºT e 20'/2ºT (FLA); Samuel Lino, 28'/2ºT (FLA); João Victor, 31'/2ºT (MIR)
🟨 Cartões amarelos: Denilson, Neto Moura e Gustavo Cazonatti (MIR)
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Gustavo Cazonatti (Neto Moura), Denilson (Japa) e Wallisson (Eduardo); Edson Carioca (Alesson), Bruno Santos e Fernandinho (Gustavo Mosquito).
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Johnny); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Lucas Paquetá (Arrascaeta) e Carrascal; Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro e Plata (Jorginho).
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