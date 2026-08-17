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Danilo revela cobrança no Flamengo antes de goleada: 'Não se vitimizar'

Zagueiro detalhou conversa interna do elenco e da decisão com o Cruzeiro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 11:08
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Jogadores do Flamengo na partida contra o Mirassol
Jogadores do Flamengo na partida contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol não foi tratada pelo Flamengo como uma solução para todos os problemas. Antes da reação em campo, o elenco precisou olhar para dentro e reconhecer o que precisava mudar. Após a partida pelo Brasileirão, o zagueiro Danilo revelou que os jogadores tiveram uma conversa franca para assumir responsabilidades e evitar que o time se colocasse como vítima das circunstâncias.

A postura ganha peso às vésperas da decisão com o Cruzeiro. Na quarta-feira (19), o Flamengo volta a campo no Mineirão para definir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, as equipes empataram por 1 a 1.

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Segundo Danilo, o elenco, formado por jogadores experientes e acostumados a ambientes de alta pressão, entendeu que era necessário reconhecer os próprios erros para conseguir reagir. O zagueiro destacou que a conversa entre os atletas foi importante para mudar a energia dentro do grupo.

— O grupo é formado por jogadores de muita experiência. A grande maioria são jogadores que têm uma vivência no futebol de muitos anos, de ligas importantes, de ambientes de muita pressão. Obviamente, o Flamengo é algo que é diferente de tudo, mas, como falei aquele dia, era importante que fôssemos sinceros, que olhássemos nos olhos uns dos outros e falássemos realmente o que precisava melhorar, qual era o passo que a gente precisava dar à frente para não ficar se vitimizando por outras circunstâncias e assumir as responsabilidades. Foi isso que nós falamos, é o que nós estamos tentando fazer e que obviamente vem mudando os resultados e a energia — afirmou.

Danilo em campo em Mirassol x Flamengo
Danilo em campo em Mirassol x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Danilo pede equilíbrio antes de decisão do Flamengo

Apesar da goleada sobre o Mirassol, Danilo fez questão de frear qualquer euforia no Flamengo. Para o defensor, o momento exige a mesma postura adotada durante a sequência de resultados negativos: equilíbrio para analisar os problemas e trabalhar na evolução da equipe.

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— Nós temos que ser lineares sempre. Eu acredito que, quando o resultado também não veio, não é que as coisas estavam todas ruins, e agora que nós vencemos por 5 a 1 também não temos que estar super felizes, super exaltados — disse.

A declaração mostra a preocupação do elenco em não transformar uma vitória em uma falsa sensação de que todos os problemas foram resolvidos. O Flamengo vinha pressionado pelos desempenhos recentes. Para Danilo, o caminho passa por manter a cabeça no lugar, independentemente do resultado. O zagueiro citou a necessidade de blindar o ambiente e concentrar os esforços na próxima partida.

— Obviamente, valorizar o trabalho, mas a palavra equilíbrio é o que a gente vem pregando muito dentro do nosso ambiente, principalmente nos momentos de mais dificuldade, maior pressão, manter o ambiente blindado da melhor maneira possível e trabalhar dia a dia, melhorando, focando no próximo jogo. É isso que a gente tem feito — completou.

Flamengo chega ao jogo do ano após reação

A goleada sobre o Mirassol serviu para o Flamengo recuperar confiança antes da partida mais importante da temporada até aqui. O resultado também interrompeu um período de pressão sobre a equipe, que agora terá de mostrar no Maracanã se a reação representa uma mudança efetiva de comportamento.

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Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira

Com o jogo do Cruzeiro pela frente, o Flamengo não tem tempo para descanso. O elenco se reapresenta no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira, às 11h30.

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