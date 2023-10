Coringa do Flamengo, Gerson foi um dos destaques e o responsável principal pela vitória do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ter marcado o único gol da partida, o camisa 20 teve uma grande atuação e voltou a ser um meia versátil agora sob às ordens de Tite, que no domingo comandou seu segundo jogo à frente do Rubro-Negro.