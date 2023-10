O volante também ressaltou a parceria com Pulgar e afirmou que a dupla está melhor a cada dia por conta dos treinamentos. Apesar da barreira linguística, Thiago Maia também revelou estar crescendo no seu nível de jogo por atuar ao lado de um atleta experiente e com passagem pela seleção chilena.



- Eu fico feliz em estar jogando com ele (Pulgar). Tenho crescido bastante, então é um cara que quando eu subo ele está me cobrindo, mas quando ele sobe, eu estou cobrindo ele. A gente faz isso no treino também. A gente conversa bastante, apesar da língua. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende, mas dá tudo certo.