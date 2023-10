Experientes e vencedores, Tite e Ramón Díaz travaram um duelo à parte no Clássico dos Milhões, no qual o Flamengo venceu o Vasco, por 1 a 0, no Maracanã. A reportagem do Lance! ficou atenta a cada passo, gesto e fala dos treinadores à beira do campo, e constatou que o comportamento de ambos é bem parecido.