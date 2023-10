⚫ CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



1️⃣ DEU RUIM? Nos primeiros minutos de jogo, Raphael Claus precisou trocar seu apito com o quarto árbitro



2️⃣ NO POSTE! No fim do primeiro tempo, Fabrício Bruno aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou na trave do gol defendido por Léo Jardim



3️⃣ QUE DEFESA! Na segunda etapa, Vegetti recebeu cruzamento na área e cabeceou com perigo para grande defesa de Rossi



4️⃣ CORINGOU! Na segunda etapa, Gérson conseguiu tirar o Flamengo do buraco aproveitando um corta da defesa do Vasco para a entrada da grande área e finalizando de primeira para abrir o placar



5️⃣ SHOW DAS TORCIDAS! O clássico reuniu mais de 69 mil torcedores presentes dos dois times no Maracanã, que cantaram, provocaram, mas se respeitaram dentro do estádio