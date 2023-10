O camisa 14 comemorou o fato de o Rubro-Negro não ter sofrido gol pelo segundo jogo consecutivo no comando do Tite e mostrou otimismo no triunfo. Apesar do pouco tempo de trabalho com o novo técnico, o uruguaio acredita que o Flamengo está em um bom caminho para conquistar seus objetivos na temporada.



- Feliz demais. A gente tinha um plano para esse jogo. Não tomamos gols, isso é importante. Segundo jogo que a gente não toma gol. Para nós é um fortaleza muito grande, por que a gente sabe que vai abrir o placar. Mas a gente ainda tem que evoluir muito. Temos pouco tempo de trabalho com o professor, mas estamos no caminho certo.