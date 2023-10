ANÁLISE DA PARTIDA



- O jogo teve muitas etapas diferentes. Teve diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Até a hora do nosso gol, tínhamos 55% de posse de bola. Nós tentamos imprimir um jogo mais de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo e que eu gosto. E o Vasco de duelos e transições. Com bola aérea. E com uma equipe estruturada e coordenada. Nós tínhamos que fazer esse ponto de equilíbrio entre neutralizar o adversário, o desgaste físico e a condição técnica. Essas diferentes times e observações são fundamentais. Por isso, exigiu bastante esse foco e atenção. Por isso da inversão de lado do Gérson. O jogo exigiu muito.