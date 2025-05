Contagem regressiva: como está o Flamengo a um mês do Mundial de Clubes?

Falta exatamente um mês para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos. O primeiro compromisso do Rubro-Negro na competição será no dia 16 de junho contra o Espérance, da Tunísia, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Com a competição batendo na porta, o Flamengo, do técnico Filipe Luís, superou um cenário conturbado. Afinal, após se complicar na Libertadores, depende apenas de si para se classificar às oitavas de final da competição. Na quinta-feira, venceu a LDU, do Equador, no Maracanã.

Já no Brasileirão, a equipe carioca é a segunda colocada, com 17 pontos, com dois de desvantagem para o líder Palmeiras. Na competição, o time da Gávea tem cinco vitórias em oito jogos, e apenas uma derrota. O próximo desafio será no domingo, quando faz o clássico com o Botafogo.

Na Copa do Brasil, o Flamengo conta com um gol de vantagem no placar agregado contra o Botafogo-PB pela terceira fase, já que venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0. As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio (Maracanã).

Filipe Luís começa a ser criticado pelos torcedores do Flamengo

Muito por conta dos desempenhos na Libertadores, o técnico Filipe Luís encontrou o primeiro cenário de turbulência desde a sua chegada ao clube. Além disso, rubro-negros criticam a falta de repertório do comandante técnico e, por muita das vezes, algumas de suas convicções.

Entretanto, em nenhum momento Filipe Luís teve o seu cargo ameaçado. Aliás, ele tem a confiança de José Boto, diretor de futebol do clube carioca.

Após a partida contra o Bahia no dia 10 deste mês, o treinador abordou a forma exagerada que as coisas repercutem no Flamengo.

- O Flamengo é isso aqui, uma loucura diária, na fase ruim e na boa também. Sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo. Aqui é tudo exagerado. O jogador joga dois jogos bem e já tem que ir pra seleção, o treinador já vai para o Barcelona. E depois perde e ninguém vale nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava em uma sequência invicta - disse Filipe Luís.

Momentos dos jogadores do Flamengo

Pensando em confrontos com equipes de todo o mundo, o Flamengo conta com jogadores que vivem grandes fases. Um deles é Pedro, que retornou muito bem de lesão e mostrou o quanto fez falta no período em que esteve fora. Outro destaque do time de Filipe Luís é Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão.

Outros atletas também estão sendo elogiados pelos torcedores, como Léo Ortiz, Rossi e Pulgar, entre outros.

Por outro lado, alguns nomes começaram a ser questionados, como Michael, Léo Pereira e até mesmo Bruno Henrique, que começou o ano sendo decisivo na Supercopa do Brasil.

Jogadores no departamento médico

Nessa altura da temporada, o Flamengo conta com Pulgar, Allan e Plata no departamento médico. O primeiro, no entanto, é o que mais preocupa. O chileno foi diagnosticado com lesão na coxa direita. A tendência é que ele não jogue no sacrifício nos próximos jogos, assim como Plata, visando, claro, o Mundial de Clubes. Assim, só voltarão a ficar à disposição de Filipe Luís quando estiverem 100%.

Já Matías Viña, que ainda não jogou em 2025, passa por momento de transição aos gramados e está sendo preparado para a competição.

Mercado de transferências: Flamengo terá perdas para o Mundial?

Com um elenco formado por grandes nomes, o Flamengo conta com alguns jogadores na mira de clubes do exterior, como o lateral-direito Wesley. Entretanto, o desejo da diretoria é contar com todos esses atletas para a competição. Posteriormente, aceita conversar sobre ofertas.

Reforços chegando?

O Flamengo já tem um nome confirmado como reforço para o Mundial. Trata-se de Jorginho, do Arsenal. Ele já chegou a um acordo com o clube carioca. Outros jogadores também estão no radar, como o português João Félix.

Veja informações dos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

Data Horário (de Brasília) Adversário Estádio 16/06/2025 22h Espérance (TUN) Lincoln Financial Field – Filadélfia 20/06/2025 15h Chelsea (ING) Lincoln Financial Field – Filadélfia 24/06/2025 22h Indefinido Camping World Stadium – Orlando

* O León, do México, que seria adversário do Flamengo na terceira rodada, foi excluído do torneio. O time que o substituirá será definido em um amistoso entre Club América, do México, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

