Léo Ortiz avalia situação do Flamengo na Libertadores: ‘Pressionados’

Autor do gol que abriu o placar para o Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre a LDU nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, Léo Ortiz analisou o contexto da equipe na competição. O zagueiro admitiu que é incômoda a necessidade de vencer as duas partidas finais, mas enalteceu a força da torcida rubro-negra.

— Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação de estar jogando dois jogos por duas vitórias, mesmo que dentro de casa, não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabemos que Libertadores são sempre jogos complicados, então, se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Encaramos com o final, e esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, competindo muito, e a torcida se vê muito na gente assim, eles vêm junto, e aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro — avaliou Léo Ortiz na saída de campo, em entrevista à "ESPN".

— Principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos, foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderíamos ter feito mais gols, ter deixado talvez mais tranquilo, mas o jogo é isso, Libertadores é isso, às vezes é mais complicado do que a gente acha. Feliz pela vitória, agora temos mais um trabalho a fazer em casa, contra o Táchira, para conseguir essa classificação — concluiu o zagueiro do Flamengo.

Flamengo x LDU: como foi o jogo?

O Flamengo venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. No Maracanã, Léo Ortiz e Luiz Araújo marcaram os gols. Com a vitória, a equipe de Filipe Luís, segunda colocada, depende apenas de si para avançar às oitavas de final da competição.

