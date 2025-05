André Santos foi um dos laterais mais ofensivos e técnicos de sua geração. Com passagens de destaque pelo Corinthians — onde foi campeão da Copa do Brasil e do Paulistão em 2009 — e clubes de grande expressão no cenário europeu, como Fenerbahçe e Arsenal, ele também defendeu a Seleção Brasileira em 24 oportunidades, incluindo a conquista da Copa das Confederações. Sua versatilidade e presença ofensiva marcaram sua trajetória no futebol brasileiro e internacional. Após encerrar a carreira em 2018, o ex-jogador surpreendeu ao aparecer na TV em um reality show. O Lance! te conta por onde anda André Santos.

Por onde anda André Santos?

Após pendurar as chuteiras, André Santos passou a se dedicar à vida pessoal e a projetos fora dos gramados. Em 2022, participou do reality show A Fazenda, da TV Record, revelando ao público um lado mais descontraído e midiático. Desde então, tem mantido uma rotina discreta, morando em Santa Catarina e fazendo aparições pontuais em programas e eventos ligados ao futebol. Ele também se mantém ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos do dia a dia e homenagens ao passado como atleta.

Clubes em que André Santos atuou:

Figueirense Flamengo Atlético-MG Corinthians Fenerbahçe (Turquia) Arsenal (Inglaterra) Grêmio Goa (Índia) Botafogo-SP Wil (Suíça) Boluspor (Turquia)

Da Série B ao auge na Europa

Natural de São Paulo, André Santos iniciou sua trajetória profissional no Figueirense e ganhou destaque nacional ao ajudar o Corinthians a subir da Série B e conquistar títulos importantes. Com gols decisivos e atuações consistentes, virou peça-chave no time de Mano Menezes. Sua ascensão o levou ao futebol europeu, onde brilhou no Fenerbahçe e chegou à Premier League com o Arsenal, reforçando sua projeção internacional.

Retornos ao Brasil e últimos capítulos

Depois da Europa, voltou ao Brasil e vestiu novamente a camisa do Flamengo, mas também passou por Goa, Botafogo-SP, Suíça e Turquia, sempre atuando como lateral ou meia. Em 2018, encerrou a carreira no Figueirense, o mesmo clube em que começou.

Seleção Brasileira

Entre 2009 e 2013, André Santos representou a Seleção em 24 partidas. Foi titular na conquista da Copa das Confederações de 2009 e também esteve na Copa América de 2011. Ficou fora da Copa do Mundo de 2010 por um episódio extracampo, mas voltou a ser convocado posteriormente por Mano Menezes e Felipão.

Resumo da carreira de André Santos: