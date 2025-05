A novela entre Jorginho e Flamengo caminha para um final feliz. Afinal, o meio-campista assinou um pré-contrato com o clube carioca. As partes chegaram a um acordo por um compromisso de três anos. A ideia da comissão técnica rubro-negra é contar com o jogador ítalo-brasileiro para o Mundial de Clubes. A estreia da equipe carioca será no dia 16 de junho.

Segundo o "Ge", Jorginho se apresentará ao Flamengo logo após a realização do seu casamento, marcado para o dia 2 do próximo mês. Assim, daria tempo de ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a competição nos Estados Unidos.

Jorginho assina pré-contrato com o Flamengo (Foto: Instagram/Arsenal)

Lesão de Jorginho preocupa o Flamengo?

Jorginho ficou fora dos últimos jogos do Arsenal por conta de uma lesão no tórax. O problema, ocasionado no dia 12 de abril, no empate da equipe de Londres com o Brentford, não preocupa. Afinal, ele deve ser relacionado para os próximos jogos de seu atual time.

O Flamengo, inclusive, chegou a encaminhar um profissional para analisar de perto a situação do atleta.

