Flamengo tem conversas por João Félix; português já admitiu desejo de ir ao Maracanã

Após chegar a um acordo por Jorginho, o Flamengo segue atento ao mercado de transferências. Nos últimos dias, um nome ligado ao clube carioca foi o de João Félix, português que defende as cores do Chelsea, da Inglaterra. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Em conversas com o estafe do meia-atacante nas últimas semanas, o Flamengo busca uma contratação por empréstimo com opção de compra. No entanto, o Rubro-Negro não terá vida fácil nessa negociação. Afinal, além de ter que convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro, concorrerá com clubes do futebol europeu. O Benfica, de Portugual, já demonstrou interesse pelo jogador do Chelsea, que estava emprestado ao Milan.

Flamengo busca a contratação de João Félix (Foto: Divulgação/Chelsea)

João Félix já falou sobre assistir jogo no Maracanã, a casa do Flamengo

Em 2021, João Félix assumiu que gostaria de ver um jogo no Maracanã. Questionado sobre jogar no Flamengo, ele brincou sobre as cores do clube carioca.

- Gostaria de ver um jogo no Maracanã cheio. Sempre gostei de jogar de vermelho, quem sabe - disse o atacante.

