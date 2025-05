Os clubes com as maiores dívidas no Brasil: veja ranking atualizado

Enquanto o futebol brasileiro bateu recorde de receitas em 2024, com R$ 10,9 bilhões gerados pelos 20 clubes mais ricos do país, as dívidas também atingiram um nível histórico. De acordo com a consultoria Sports Value, o endividamento total desses clubes ultrapassou a marca de R$ 12 bilhões ao fim do ano passado — crescimento de 22% em relação a 2023, quando o montante era de quase R$ 10 bilhões.

Mesmo considerando os efeitos da inflação, o aumento é significativo: os passivos ajustados de 2023 somavam R$ 11,5 bilhões. Os dados reforçam o alerta sobre a necessidade de equilíbrio financeiro e mostram que, mesmo com arrecadação recorde, a saúde fiscal dos clubes ainda inspira cuidados.

💸 Ranking de dívidas no futebol brasileiro

Vale destacar que não existe uma única fórmula para calcular as dívidas dos clubes. Por isso, há divergências nos valores publicados por clubes e outros relatórios.

Abaixo, o ranking atualizado com os clubes que mais devem no país, considerando os valores registrados até 31 de dezembro de 2024, com a metodologia da Sports Value:

Clube Dívida Total (R$ milhões) Corinthians 1.902,1 Atlético-MG SAF 1.400,0 Cruzeiro SAF 981,1 Vasco da Gama SAF 928,5 São Paulo 852,9 Internacional 834,8 Palmeiras 825,3 Bahia SAF 821,0 Santos 645,2 Fluminense 632,8 Grêmio 562,3 Red Bull Bragantino Ltda 414,2 Flamengo 353,5 Vitória 307,2 Fortaleza SAF 115,3 Ceará 56,9 Atlético-GO SAF 30,9

O Botafogo SAF não foi incluído no levantamento, pois não publicou seu balanço financeiro até o momento. O prazo legal foi encerrado em 30 de abril.

📉 Dívida em alta, mesmo com receitas recordes

O estudo da Sports Value mostra que os clubes brasileiros precisam melhorar a gestão dos recursos e controlar gastos, especialmente com folha salarial e estrutura. O crescimento das dívidas pode comprometer a sustentabilidade a longo prazo, mesmo diante de um cenário de receitas crescentes.

