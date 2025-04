Flamengo prevê venda de Wesley por 40 milhões de euros e receita bilionária

Wesley pode render uma bolada ao Flamengo e ajudar o clube a, mais uma vez, ultrapassar a casa do bilhão em receita nesta temporada. Em reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira (15), a diretoria recalculou a previsão de orçamento feita pela gestão anterior e revelou o que espera entre entradas e saídas até o fim do ano.

Uma das principais fontes de arrecadação será a venda de jogadores, e o lateral-direito deve ser quem mais renderá aos cofres rubro-negros. A avaliação interna é que o camisa 43 será negociado por 40 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões na cotação atual). A informação foi primeiramente publicada pelo portal "ge" e confirmada em apuração do Lance!.

Apesar disso, é provável que o pagamento desse valor - que segue como projeção, sem propostas oficiais - não seja feito à vista, e sim de forma parcelada. Por isso, a estimativa da diretoria do Flamengo é arrecadar 35 milhões de euros (R$ 232,8 milhões) em venda de jogadores até o fim de 2025; antes, a previsão era de 30 milhões de euros (R$ 199,6 milhões).

Por outro lado, a quantia a ser investida na contratação de atletas também foi revista. Antes, a gestão anterior previa gasto de 20 milhões de euros (R$ 133 milhões) no ano. Agora, a atual diretoria admite gastar até 25 milhões de euros (R$ 166,3 milhões), sendo que sete milhões de euros (R$ 43,5 milhões) já foram utilizados na vinda de Juninho, em janeiro. Além disso, os valores de luvas acordados com Danilo não foram divulgados.

Previsão de receita do Flamengo para 2025

Na reunião do Conselho Deliberativo, a diretoria do Flamengo apresentou nova previsão de receita em R$ 1,33 bilhão. Contudo, os detalhes de investimentos na construção do novo estádio do clube ainda não haviam sido definidos e, por isso, o novo orçamento não passou por aprovação. Caso os valores se confirmem, será o terceiro ano consecutivo que o clube supera a casa do bilhão em receitas.

