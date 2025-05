Ex-Flamengo e Grêmio comemora marca pelo CSKA e vaga na final da Copa da Rússia

Um dos principais nomes do CSKA nas últimas temporadas, o brasileiro Willyan Rocha, zagueiro que passou nas categorias de base de Flamengo e Grêmio, viveu mais um momento especial na carreira na última quarta-feira (14). Após reverter o placar do jogo de ida e eliminar o Zenit, o defensor viu sua equipe conquistar vaga para a grande final da Copa da Rússia, diante do Rostov, no dia 1º de junho. No confronto, Willyan ainda celebrou a marca de 100 partidas com a camisa do clube russo.

Campeão da Copa da Rússia na temporada 2022/2023, o brasileiro de 30 anos se consolidou como um dos principais nomes do futebol russo. Alvo constante de clubes brasileiros nas últimas janelas de transferência, Willyan é um dos capitães do CSKA e titular indiscutível da equipe desde a sua chegada ao clube. Após 100 vezes vestindo as cores do clube, ele comemora o feito e a classificação.

- Fico muito orgulhoso por alcançar essa marca de 100 partidas com a camisa do CSKA, ainda mais da maneira como aconteceu. Queríamos muito disputar novamente a final da Copa da Rússia e sabíamos da dificuldade que enfrentaríamos, mas graças a Deus fizemos uma grande partida e conquistamos a vaga para coroar essa noite perfeita - festejou Wyllian, ex-Flamengo e Grêmio, pela marca com o CSKA.

- Conhecemos ontem o nosso adversário da final, o Rostov vem fazendo uma ótima campanha na Copa e será um adversário muito duro. Ainda temos dois confrontos pela Liga e estamos muito focados em dar o nosso máximo nesses dois jogos e conquistar os melhores resultados possíveis, para depois começarmos a projetar a final - concluiu o zagueiro.

Situação do CSKA na reta final da temporada na Rússia

Antes de pensar na grande final, contudo, o CSKA ainda tem outros dois compromissos restantes pela Premier League Russa. Atual terceiro colocado com 55 pontos, o CSKA tem remotas chances de título, já que está a seis pontos do Krasnodar, primeiro colocado. Ainda assim, Willyan prega foco total nestas duas partidas antes de virar a chave para a decisão da Copa, mirando seu segundo título no futebol europeu.

