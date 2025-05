Exclusivo: João Guilherme revela segredo sobre bordão viralizado

Conhecido por sua espontaniedade nas narrações, João Guilherme se popularizou entre os torcedores rubro-negros durante a campanha da Libertadores de 2019. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador, hoje da FlamengoTV, revelou como surgiu o bordão 'deboche'. Assista no vídeo acima.

- O Jailson Vilas Boas, que até hoje é comentarista lá na ESPN, ele era nosso editor lá no Fox Sports. Aí um dia, após um jogo, ele veio e falo que tinha adorado a transmissão, que tinha sido um 'deboche' ... perguntei se era um elogio ou uma crítica, não tinha entendido direito. Aí ele disse que lá onde ele morava, deboche era quando um cara se dava bem, faz alguma coisa muito boa. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. O tempo foi passando, veio a reta final da Libertadores, e eu falei isso pro Arrascaeta, grudou nele e até hoje ele é conhecido como o 'debochado' - contou João Guilherme.

Carreira de João Guilherme

João Guilherme possui mais de 35 anos de carreira. Iniciou no rádio e passou por diversas emissoras como Tupi, Tamoio, Gazeta e Manchete. Foi trabalhar na televisão pela primeira vez no 'SporTV', onde trabalhou por 14 anos, e depois no Fox Sports/ESPN, onde se destacou nas noites de Libertadores e ganhou notoriedade. De lá, se transferiu para o canal de streaming Paramount+, onde permaneceu até o fim de 2024. O narrador participou da cobertura de sete Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e diversas finais de Libertadores.

Ida para a FlamengoTV

João Guilherme acertou a ida para o Flamengo no começo de janeiro e de lá pra cá vem participando de transmissões pré-jogo, é apresentador do 'MengoCast' (podcast semanal com convidados diferentes) e é o responsável por narrar as partidas do clube carioca no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

