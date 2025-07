Comentarista chama atenção do Flamengo para jogadores da base: ‘Não dá pra abrir mão’

O Flamengo goleou o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 5 a 1, em amistoso, nesta sexta-feira (18), na Gávea. Os jogadores Matheus Gonçalves e Lorran foram os destaques da equipe rubro-negra em campo. Durante a transmissão da Cazé TV, o comentarista Gabriel Simões chamou atenção da diretoria do clube carioca para o tratamento com as joias da base.

Ambos os atacantes marcaram um gol no confronto. Além disso, tanto Matheus Gonçalves, quanto Lorran, foram extremamente participativos das ações em campo do Flamengo. Para Simões, o Flamengo precisa tratar com carinho os atletas, que já tiveram experiências frustrantes no profissional.

- Tá aí, toda a qualidade das categorias de base do Flamengo. Matheus Gonçalves e Lorran são jogadores que o Rubro-Negro precisa olhar com muito carinho - iniciou o jornalista, antes de completar.

- É verdade, que no profissional ambos deixaram a desejar em alguns momentos, questões até de comportamento. Mas não dá para abrir mão. O Flamengo já chegou perto de vender os dois jogadores. Talento, ambos tem demais - concluiu.

Domínio do Flamengo

Os Garotos do Ninho não tomaram conhecimento do time alemão durante a primeira etapa. Ao todo, quatro gols da vitória da equipe foram marcados nos 45 minutos iniciais. Além de Lorran e Matheus Gonçalves, marcaram para o Flamengo, Arthur (contra), Pedro Leão e Gustavo, este último já no segundo tempo.

Na etapa complementar, Bayer Leverkusen tentou correr atrás do prejuízo. Craques renomados do elenco alemão, como Patrik Schick, Granit Xhaka e Álex Grimaldo saíram do banco para atuarem nos últimos 25 minutos de partida. Apesar disso, Culbreath marcou o único gol do time no confronto.