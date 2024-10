Ferrão, Arthur, William, Lino e Neguinho comemoram gol do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Falta apenas um jogo para decisão. O Brasil volta à quadra para enfrentar a Ucrânia, pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal. A partida será nesta quarta-feira (02), às 12h, no horário de Brasília. O confronto, que definirá o primeiro finalista do Mundial, terá transmissão do SporTV, CazéTV (YouTube) e FIFA+ (Streaming).

➡️Clique aqui para assistir no Sportv

A Seleção Brasileira vem de uma quartas de final desafiadora contra o Marrocos. A equipe comandada por Marquinhos Xavier venceu a seleção africana por 3 a 1 com gols de Marcel, Dyego e Leandro Lino. O jogo contra os marroquinos mostrou muita aplicação tática dos brasileiros, uma vez que precisaram passar boa parte do segundo tempo se defendendo diante de um goleiro-linha de Marrocos. Ainda assim, o Brasil se saiu bem e ficou mais próximo do sexto troféu da Copa do Mundo de Futsal.

Os ucranianos venceram a Venezuela nas quartas de final por 9 a 4. Em uma partida recheada de gols, o grande destaque da seleção europeia foi Danyil Abakshyn, que balançou a rede em três oportunidades — todos na primeira etapa. Esta será a quinta vez que a Ucrânia irá encarar a Seleção Brasliera na Copa do Mundo de Futsal. Ao todo, são três vitórias para a Amarelinha e um empate, que aconteceu em 1996.

Jogadores do Brasil em roda de conversa antes de Jogo da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️Brazaquistão? Seleção do Cazaquistão na Copa do Mundo de Futsal possui três brasileiros

FICHA TÉCNICA

📆 Data: 2 de outubro (quarta-feira)

⏰ Horário: 12h00 (de Brasília)

🌍 Local: Arena Humo - Tashkent (UZB)

📺 Onde assistir: CazéTV, Sportv, Globoplay e streaming do FIFA+