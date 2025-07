Joia da base critica publicação do Flamengo após vitória sobre o Leverkusen

O Flamengo sub-20 goleou o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 5 a 1, nesta sexta-feira (18), em amistoso realizado no estádio da Gávea. Após o resultado expressivo, o atacante Matheus Gonçalves criticou a publicação do perfil oficial do Rubro-Negro sobre a vitória.

Através de um comentário nas redes sociais, a joia das categorias de base deixou claro o descontentamento. Matheus Gonçalves reclamou de não ter aparecido na foto do registro da vitória. O camisa 10 foi um dos destaques da equipe do Flamengo no resultado, tendo marcado um gol e dado uma assistência na partida.

- Não dá para entender. Não apareço mais em nada... que loucura. Mas vamos pra cima. Seguimos - comentou o atacante.

Matheus Gonçalves alfinetou publicação de Flamengo após vitória sobre o Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução)

Flamengo vence com autoridade

Os Garotos do Ninho não tomaram conhecimento do time alemão durante a primeira etapa. Ao todo, quatro gols da vitória da equipe foram marcados nos 45 minutos iniciais. Lorran, Matheus Gonçalves, Arthur (contra)e Pedro Leão marcaram para o Flamengo no início do confronto. Posteriormente, Gustavo concluiu a goleada no segunto tempo.

Na etapa complementar o Bayer Leverkusen tentou correr atrás do prejuízo. Craques renomados do elenco alemão, como Patrik Schick, Granit Xhaka e Álex Grimaldo saíram do banco para atuarem nos últimos 25 minutos de partida. Apesar disso, Culbreath marcou o único gol do time no confronto.