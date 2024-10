Ex-jogador projeta goleada do Flamengo contra o Corinthians em confronto da Copa do Brasil

O Corinthians encara o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 18:27 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Cicinho não ficou em cima do muro e apontou o favorito no confronto entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Durante participação no programa "Arena SBT", o atual comentarista projetou uma goleada do Rubro-Negro contra a equipe o Timão.

Em análise, o antigo lateral destacou que a fase da equipe alvinegra é ruim, e por isso, o Flamengo irá conseguir passar para a final sem grandes dificuldades. Ele ainda classificou como sorte o fato de Flipe Luís estrear no comando da equipe contra o Corinthians. O ex-jogador assumiu a equipe principal do clube após a demissão de Tite.

- A sorte do Filipe Luís é que já tem o Corinthians pela frente. Então já manda 4 a 0. O Corinthians na fase que está, já manda 4 a 0, a moral vai lá em cima - disse Cicinho.

Além disso, o antigo lateral do São Paulo ainda comentou sobre a decisão da diretoria do Flamengo em demitir o treinador Tite. Para ele, a opção de não dar continuidade ao trabalho veio por conta da influência negativa da torcida.

- Quem demitiu o Tite não foi o diretoria, foi a torcida. Pela diretoria e pela entrevista que ele deu, estava tudo tranquilo e tinha total respaldo. A diretoria viu a faixa da torcida, depois do jogo deu aquele docinho para a criança e acabou ali, já tirou o doce - concluiu.

O primeiro confronto entre Flamengo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil acontece já nesta quarta-feira (2). As equipes entram em campo pela primeira vez no torneio desta temporada às 21h45, no Maracanã.