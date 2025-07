Com a saída de Gerson, quem será o novo capitão do Flamengo?

A transferência de Gerson para o Zenit não apenas encerra um ciclo no Flamengo, mas também abre espaço para uma nova liderança dentro de campo. O volante teve sua multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) paga à vista pelo clube russo, encerrando sua segunda passagem pelo Rubro-Negro. Com a camisa 8 de partida, a dúvida é: quem será o novo capitão do Flamengo?

Arrascaeta lidera a lista de possíveis sucessores

Desde o retorno de Gerson ao Flamengo em 2023, outros jogadores também foram testados com a braçadeira em sua ausência. Segundo os números do Sofascore, Arrascaeta foi capitão em 12 partidas desde o retorno do volante, sendo 10 delas só em 2024.

Logo atrás, aparecem Bruno Henrique (9 jogos) e Pablo (4 jogos), este último em partidas com equipes alternativas.

Outros nomes, como Matheus Cunha, Gabigol, Everton Ribeiro, e David Luiz, também apareceram pontualmente como capitães.

Gérson comemora seu gol durante partida contra o Marica no Campeonato Carioca 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com base nesses dados, Arrascaeta surge como o favorito natural à braçadeira. Além da frequência recente com que foi escolhido, o camisa 14 é respeitado internamente, tem identificação com o clube e é constantemente exaltado pela torcida.

Respeito no elenco e apoio popular

Querido entre os companheiros e símbolo técnico do time nos últimos anos, Arrascaeta reúne as credenciais para ser o novo líder rubro-negro. Aos 30 anos, o meia tem bagagem de títulos e atuações decisivas pelo clube, sendo uma das referências dentro e fora de campo. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros já manifestaram apoio para que o uruguaio assuma a função de maneira definitiva.

A tendência é que o técnico Filipe Luís apoie nessa experiência para manter a estabilidade do elenco após a saída de uma peça importante.

Gerson se despede com festa

Antes de embarcar rumo à Rússia, Gerson reuniu amigos, familiares e ex-companheiros de Flamengo em uma festa de despedida. O evento, que contou com shows do rapper Oruam e do funkeiro MC Poze do Rodo, simbolizou o encerramento de um ciclo marcante do jogador na Gávea.

Campeão da Libertadores, Copa do Brasil e bicampeão brasileiro pelo clube, Gerson deixa uma lacuna simbólica na liderança do elenco – agora prestes a ser preenchida por Arrascaeta, o novo candidato natural ao posto de capitão do Flamengo.