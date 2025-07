Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo FLA SAO Brasileirão 13ª rodada Data e Hora Sábado, 12 de julho, às 16h30 (de Brasília); Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO) Var Braulio da Silva Machado (SC) Onde assistir

Flamengo x São Paulo: como chegam os times?

O Rubro-Negro volta a campo após a participação no Mundial de Clubes, que terminou em eliminação nas oitavas de final diante do Bayern de Munique. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a liderança com 24 pontos, mesmo com uma partida a menos disputada, tendo o melhor ataque e melhor defesa da competição. O único desfalque do time para o duelo deste sábado é o volante Erick Pulgar, que fraturou o pé direito; essa será a primeira partida sem Gerson, vendido ao Zenit.

O Soberano, por sua vez, tenta virada de chave na temporada no segundo semestre. Antes de pausa para o Mundial, a equipe foi derrotada por 3 a 1 diante do Vasco, resultado que culminou na demissão do técnico Luis Zubeldía. Para o cargo, o São Paulo trouxe de volta Hernán Crespo, que conta com os retorno de Lucas Moura, Oscar, Marcos Antonio e Ferreirinha estão totalmente recuperados após a pausa.

Durante a parada, o Tricolor teve algumas baixas no elenco. Igor Vinícius, Liziero e Matheus Alves deixaram o time do Morumbis. Além disso, Luciano foi punido com o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e está suspenso.

Ingressos para Flamengo x São Paulo

Foram vendidos mais de 46 mil ingressos até quinta-feira (10), dois dias antes do duelo no Maracanã. Com retiradas de gratuidades, a expectativa é de cerca de 60 mil pessoas presentes para jogo entre Flamengo e São Paulo. Confira abaixo os preços.

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$25,00

Nação Maraca 2: R$35,00

Nação Maraca 3: R$40,00

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 20,00

Nação Maraca 2: R$ 28,00

Nação Maraca 3: R$ 32,00

Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 30,00

Nação Maraca 2: R$ 42,00

Nação Maraca 3: R$ 48,00

Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 35,00

Nação Maraca 2: R$ 49,00

Nação Maraca 3: R$ 56,00

Público Geral: R$ 140,00 (meia R$ 70,00)

Oeste inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1​: R$ 45,00

Nação Maraca 2: R$ 63,00

Nação Maraca 3: R$ 72,00

Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 181,25

Nação Maraca 2: R$ 223,75

Nação Maraca 3: R$ 245,00

Público Geral: R$ 500,00 (meia R$ 287,50)

Sul B (Visitante - Portão B)

Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Histórico do confronto

Flamengo e São Paulo já se enfrentaram 118 vezes em partidas oficiais. O Soberano leva vantagem no retrospecto, com 46 vitórias, contra 39 do Rubro-Negro e 33 empates. No total, o Tricolor marcou 182 gols, enquanto o Rubro-Negro balançou as redes 158 vezes. Pelo Campeonato Brasileiro, os dois clubes se enfrentaram em 69 ocasiões. O Tricolor venceu 27 vezes, o Fla levou a melhor em 22 partidas, além de 20 empates.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e São Paulo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SÃO PAULO

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e De la Cruz; Luiz Araújo e Arrascaeta; Plata e Pedro.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Sabino, Ferraresi e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.